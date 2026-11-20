Рябков: новый раунд переговоров по Украине пока не согласован
Договоренностей о проведении нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Что касается трехстороннего формата в том виде, как он практиковался, включая недавнюю встречу в Абу-Даби, то соответствующих договоренностей и понимания нет», – сказал замминистра.
17 ноября Рябков заявил, что у Москвы нет понимания относительно сроков, места и перспектив продолжения переговорного процесса. По его словам, конкретные параметры следующей встречи пока не определены.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает, что следующий раунд также пройдет в Абу-Даби, поскольку эта площадка устраивает российскую сторону. При этом участие европейских представителей в переговорах с Россией не согласовывалось.
В тот же день спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о начале подготовки повестки следующей многосторонней встречи. По его словам, американская сторона провела консультации с Россией, Украиной и европейскими партнерами.
Предыдущий раунд переговоров состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам встречи стороны договорились о масштабном обмене военнопленными и обозначили основу для дальнейшей работы.