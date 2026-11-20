16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает, что следующий раунд также пройдет в Абу-Даби, поскольку эта площадка устраивает российскую сторону. При этом участие европейских представителей в переговорах с Россией не согласовывалось.