Захарова назвала саморазоблачением признание Destinus об атаке на Крымский мост
Признание нидерландской компании Destinus об атаке на Крымский мост 17 ноября является саморазоблачением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление компании о том, что при атаке на мост применялись произведенные ею ракеты Ruta и беспилотники.
По словам Захаровой, реакция нидерландского общества на это заявление оказалась неоднозначной. Часть граждан приветствовала использование голландского оружия, тогда как другие выразили обеспокоенность политикой властей страны и рисками дальнейших поставок вооружений Украине.
Представитель МИД РФ также обратила внимание на позицию главы МИД Нидерландов Тома Берендсена. По утверждению Захаровой, министр подтвердил информацию Destinus, но при этом продолжил настаивать на том, что Нидерланды не являются стороной конфликта на Украине.
Захарова напомнила, что ранее министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус назвала Россию «врагом». Она также упомянула сообщения об участии отставных нидерландских военных летчиков в боевых действиях на переданных Украине истребителях F-16. По ее оценке, действия Нидерландов свидетельствуют о дальнейшей военной эскалации.
19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке, в связи с чем движение по нему временно остановлено.
Это стало третьей атакой на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.