Признание нидерландской компании Destinus об атаке на Крымский мост 17 ноября является саморазоблачением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление компании о том, что при атаке на мост применялись произведенные ею ракеты Ruta и беспилотники.