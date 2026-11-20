«Ozon банк» столкнулся со сбоями в работе
Пользователи приложения «Ozon банка» пожаловались на сбои в работе его сервисов. Это следует из сообщений в Detector404 и «Сбой.РФ».
Жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Ставропольского, Краснодарского, Красноярского, Приморского края, Башкортостана, Ростовской, Свердловской области и др.
Пользователи жаловались на проблемы с оплатой, переводами, а также в целом на работу мобильного приложения.
В «Ozon банке» подтвердили «Ведомостям», что сервисы работали нестабильно у части клиентов, сейчас проблема устранена. Причины сбоя не раскрываются.