США потратили на войну с Ираном $48,3 млрд
США потратили на войну с Ираном $48,3 млрд, сообщил Associated Press (AP) со ссылкой на данные Пентагона. При этом сумма не включает ущерб, нанесенный американским военным базам на Ближнем Востоке.
Оценку расходов представил представитель Пентагона по бюджетным вопросам Артур Миллер на слушаниях в комитете сената по вооруженным силам. По его словам, в сумму включены затраты на военные операции, а также замену техники, оборудования и боеприпасов.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь потребовал от Миллера предоставить оценку ущерба американским военным объектам, но тот заявил, что не располагает такими данными. Председатель комитета, республиканец Роджер Уикер поручил Пентагону подготовить соответствующую информацию как можно скорее.
По данным AP, иранские удары повредили авиационные ангары, системы обнаружения ракетных атак, склады и помещения для военнослужащих. Агентство оценивает ущерб военному оборудованию в миллиарды долларов.
19 ноября The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп изучает возможность нанесения новой серии масштабных военных ударов по Ирану. Поводом стали новые разведывательные данные и призывы со стороны Израиля. По источников газеты, окончательного решения американский лидер пока не принял.
29 октября The Washington Post сообщила, что конгресс США столкнулся с трудностями при согласовании оборонного бюджета на 2027 финансовый год. Администрация Трампа предложила увеличить военные расходы на 40% до $1,5 трлн, в том числе для восполнения запасов вооружений, израсходованных в ходе конфликта с Ираном.