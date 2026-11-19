18 ноября иранская армия заявила об ударах по американским объектам на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, где размещены беспилотники и ракетные комплексы США. Атака последовала за американскими ударами по острову Кешм в Ормузском проливе. По утверждению иранских военных, целями стали объекты, связанные с запуском беспилотников и ракет. Власти Кувейта сообщили, что системы ПВО отражали атаку вражеских дронов, и заявили о готовности принять меры для защиты территории и критически важной инфраструктуры страны. Независимого подтверждения поражения американских объектов нет.