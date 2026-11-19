NYT: Трамп рассматривает новые масштабные удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп изучает возможность нанесения новой серии масштабных военных ударов по Ирану. Поводом стали новые разведывательные данные и призывы со стороны Израиля, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их словам, окончательного решения американский лидер пока не принял. Сейчас он рассматривает израильские предупреждения о том, что Тегеран восстановил запасы ракет и беспилотников, а также продвинулся в разработке химического и биологического оружия.
Как отмечает издание, Трамп считает, что усиленное военное присутствие США на Ближнем Востоке создает благоприятное окно возможностей для проведения операции. В то же время в американской администрации сохраняются разногласия относительно достоверности разведывательных сведений и целесообразности новых атак на Иран.
18 ноября иранская армия заявила об ударах по американским объектам на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, где размещены беспилотники и ракетные комплексы США. Атака последовала за американскими ударами по острову Кешм в Ормузском проливе. По утверждению иранских военных, целями стали объекты, связанные с запуском беспилотников и ракет. Власти Кувейта сообщили, что системы ПВО отражали атаку вражеских дронов, и заявили о готовности принять меры для защиты территории и критически важной инфраструктуры страны. Независимого подтверждения поражения американских объектов нет.
17 ноября КСИР заявил об атаке на американскую радиолокационную станцию Шейх-Иса в Бахрейне в ответ на нарушение воздушного пространства Ирана беспилотниками США. 15 ноября Тегеран направил шесть дронов на вертолетную базу Риффа. Военные Бахрейна заявили о перехвате целей, а КСИР – об успешном ударе.