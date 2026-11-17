Иран атаковал радиолокационную станцию США в Бахрейне
Иран атаковал американскую радиолокационную станцию Шейх-Иса в Бахрейне, сообщили в корпусе стражей исламской революции (КСИР), сообщает иранское агентства Tasnim.
Атака произошла в ответ на нарушение американскими беспилотниками воздушного пространства республики, пояснили в КСИР. «Продолжающееся нарушение воздушного пространства страны и использование военных баз и объектов в регионе для враждебных действий против Ирана не останутся без ответа, и ответственность за последствия этих действий ляжет на командующих армией США», – предупредил корпус.
11 ноября президент США Дональд Трамп выразил надежду, что США больше не придется наносить удары по Ирану. По словам Трампа, Вашингтон не начинал войну с Ираном, поскольку Тегеран ведет ее против США с 1979 г. Он заявил, что нынешняя американская администрация решила дать отпор и, по его мнению, добилась победы.
На фоне военного конфликта остается закрыт Ормузский пролив. В середине ноября Иран пообещал не открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий.