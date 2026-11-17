11 ноября президент США Дональд Трамп выразил надежду, что США больше не придется наносить удары по Ирану. По словам Трампа, Вашингтон не начинал войну с Ираном, поскольку Тегеран ведет ее против США с 1979 г. Он заявил, что нынешняя американская администрация решила дать отпор и, по его мнению, добилась победы.