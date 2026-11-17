По информации ФСБ, завербованные ГУР минобороны Украины и СБУ граждане России в несколько этапов получили от противника более 700 кг взрывчатки западного производства, не менее 40 ударных квадрокоптеров, шесть гидроциклов, а также комплектующие и аппаратуру для сборки и настройки боевых дронов. Переправка средств проходила под негласным контролем российских органов безопасности в рамках реализованной ими комбинации.