Что известно о предотвращении операции украинских спецслужб на юге РоссииФСБ сорвала серию атак дронов на военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море
ФСБ России сообщила о завершении операции по противодействию террористической деятельности украинских спецслужб, длившейся с начала 2026 г., передает ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей (ЦОС) ведомства. Речь идет о подготовке серии масштабных атак дронов на военные аэродромы на юге России, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море. «Ведомости» собрали главное о спецоперации ФСБ.
Передача взрывчатки и техники под контролем ФСБ
По информации ФСБ, завербованные ГУР минобороны Украины и СБУ граждане России в несколько этапов получили от противника более 700 кг взрывчатки западного производства, не менее 40 ударных квадрокоптеров, шесть гидроциклов, а также комплектующие и аппаратуру для сборки и настройки боевых дронов. Переправка средств проходила под негласным контролем российских органов безопасности в рамках реализованной ими комбинации.
Завершающая фаза и предотвращение атак
В ноябре 2026 г. агенты украинских спецслужб перешли к завершающей фазе: привели дроны и гидроциклы, переоборудованные в безэкипажные катера со взрывчаткой, в боевую готовность и намеревались одномоментно запустить их по выбранным целям. Противоправную деятельность своевременно пресекли сотрудники ФСБ.
Предостережение спецслужбы
В ФСБ напомнили, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством является особо тяжким преступлением, и призвали вовлеченных в преступную деятельность добровольно отказаться от совершения преступлений.
«Каждый агент, вербовщик или пособник иностранных разведок, ставший на путь предательства Родины, будет гарантированно выявлен, задержан и понесет суровое наказание», – подчеркнули в ЦОС.
13 ноября на юге Москвы во время движения взорвался черный внедорожник Toyota Fortuner. За рулем автомобиля находился бывший советник экс-премьера Украины Сергей Заворотный. ЧП произошло на Кировоградской улице в районе Чертаново Северное. СК РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело. Позже бывший советник экс-премьера Украины Николай Азаров заявил, что Заворотный находится в критическом состоянии после взрыва. 16 ноября Следственный комитет, МВД и ФСБ совместно задержали россиянку 2005 г. рождения, подозреваемую в причастности к подрыву машины.