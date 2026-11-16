СК задержал подозреваемую в подрыве машины Заворотного
Следственный комитет, МВД и ФСБ совместно задержали россиянку 2005 г. рождения, которая подозревается в причастности к подрыву машины бывшего советника экс-премьера Украины Сергея Заворотного по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Следствие считает, что девушка действовала под влиянием мошенников, выдавших себя за банковских служащих. По их указанию она перевела значительную сумму на так называемые безопасные счета, а затем по распоряжению неизвестных кураторов разместила взрывное устройство под автомобилем Заворотного. Взрывчатку привели в действие дистанционно.
Петренко отметила, что с задержанной проводятся все необходимые следственные действия. Кроме того, ведомство устанавливает обстоятельства преступления и его соучастников.
13 ноября на юге Москвы во время движения взорвался черный внедорожник Toyota Fortuner. За рулем автомобиля находился Заворотный. ЧП произошло на Кировоградской улице в районе Чертаново Северное. СК РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело. Позже бывший советник экс-премьера Украины Николай Азаров заявил, что Заворотный находится в критическом состоянии после взрыва.