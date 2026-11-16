СК задержал подозреваемую в подрыве машины Заворотного

Следствие считает, что девушка действовала под влиянием мошенников, выдавших себя за банковских служащих. По их указанию она перевела значительную сумму на так называемые безопасные счета, а затем по распоряжению неизвестных кураторов разместила взрывное устройство под автомобилем Заворотного. Взрывчатку привели в действие дистанционно.