The Guardian: Израиль использовал ИИ Amazon для распознавания лиц палестинцев

После начала наземной операции в Газе в октябре 2023 г. израильские военные регулярно фотографировали палестинцев на контрольно-пропускных пунктах. По словам источников Guardian, облачная инфраструктура Amazon использовалась для обработки большого количества изображений. При этом установить, были ли загруженные 3,5 млн фотографий получены именно на блокпостах, журналистам не удалось.