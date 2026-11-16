The Guardian: Израиль использовал ИИ Amazon для распознавания лиц палестинцев
Израильские военные загрузили 3,5 млн фотографий палестинцев на облачную платформу Amazon для их анализа с помощью системы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полученные документы и источники в армии Израиля.
По данным издания, фотографии были загружены в начале 2024 г. подразделением Rolling Stone, которое располагает обширной базой данных жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Для обработки изображений военные намеревались использовать сервис Amazon Rekognition, позволяющий идентифицировать людей по лицам.
После начала наземной операции в Газе в октябре 2023 г. израильские военные регулярно фотографировали палестинцев на контрольно-пропускных пунктах. По словам источников Guardian, облачная инфраструктура Amazon использовалась для обработки большого количества изображений. При этом установить, были ли загруженные 3,5 млн фотографий получены именно на блокпостах, журналистам не удалось.
Представитель Amazon Web Services (AWS) заявил, что компания не имеет доступа к информации о содержимом облачных ресурсов клиентов и не обсуждает отношения с ними без их согласия. Армия обороны Израиля отказалась комментировать использование технологий для оперативных нужд.
Сотрудничество Израиля с Amazon и Google осуществляется в том числе в рамках проекта Nimbus, заключенного в 2021 г. В апреле 2024 г. Google уволила 28 сотрудников, участвовавших в протестах против предоставления израильским властям облачных технологий и ИИ. Стоимость совместного с Amazon проекта оценивалась в $1,2 млрд.