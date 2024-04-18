Google уволил 28 сотрудников, протестовавших из-за поставок технологий Израилю

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве, как утверждает палестинский минздрав в секторе Газа, в результате боевых действий составило 33 899 человек.