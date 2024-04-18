Google уволил 28 сотрудников, протестовавших из-за поставок технологий Израилю
Компания Google Alphabet Inc. уволила 28 сотрудников, которые были причастны к протестам против проекта Nimbus по предоставлению израильскому правительству искусственного интеллекта и облачных сервисов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Проект стоимостью $1,2 млрд разрабатывается совместно с Amazon.com Inc. 16 апреля в офисах компании Google в Нью-Йорке, Сиэтле и Саннивейле ряд сотрудников провели акции протеста под названием «Нет технологий для апартеида». Почти 10-часовая сидячая забастовка транслировалась в прямом эфире Twitch. Девять сотрудников были арестованы по обвинению в незаконном проникновении в два офиса.
После акции ее участники получили уведомления от компании о том, что они отправлены в отпуск. Однако позже Google объявила им об увольнении.
«Физическое воспрепятствование работе других сотрудников и лишение их доступа к нашим объектам является явным нарушением нашей политики и абсолютно неприемлемым поведением <…> На данный момент мы завершили индивидуальные расследования, которые привели к увольнению 28 сотрудников, и будем продолжать расследование и принимать необходимые меры», – говорится в заявлении Google.
Причастные к забастовке в своем ответном заявлении назвали увольнения вопиющим актом возмездия, пишет The New York Times.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве, как утверждает палестинский минздрав в секторе Газа, в результате боевых действий составило 33 899 человек.
В феврале Южно-Африканская республика в Международном суде ООН обвинила Израиль в апартеиде. Власти еврейского государства сочли данные обвинения необоснованными.