Песков: Россия по-прежнему не раскрывает детали переговоров по Украине
Москва, как и прежде, не намерена раскрывать детали переговоров России и США по украинскому треку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, обсуждался ли с американскими переговорщиками вопрос о членстве Украины в НАТО в обмен на отказ от Донбасса.
«Да, мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами. В интересах, собственно, мирного процесса как такового», – сказал Песков.
15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в НАТО есть место для Украины. По его словам, цель Парижа – добиться справедливого и прочного мира для Киева, а затем продолжать вместе со всеми укреплять общую систему безопасности для Европы.
14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет закреплять в конституции нейтральный статус. По его словам, подобный статус не сможет обеспечить долгосрочные гарантии безопасности.