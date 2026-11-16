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Путин встретится с новым главой Минтранса Ядровым

Сергей Пахомов

Президент РФ Владимир Путин 16 ноября проведет встречу с новым министром транспорта Дмитрием Ядровым. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Важнейшая отрасль нашей экономики, и министр как раз даст оценку тем процессам, которые в отрасли происходят за последний период», – заявил Песков.

Представитель Кремля дополнил, что у российского лидера также запланирован ряд непубличных встреч. Кроме того, Путин готовится к предстоящей поездке на саммит АТЭС, который пройдет в Китае.

Чем известен новый глава Минтранса Дмитрий Ядров

Бизнес / Транспорт

22 октября президент РФ утвердил кадровые изменения в правительстве, подписав соответствующие указы. В ходе изменений должность министра транспорта занял Ядров. Раньше этот пост занимал Андрей Никитин.

21 октября во время рассмотрения в Госдуме кандидатуры нового министра транспорта Ядров назвал своим главным приоритетом обеспечение бесперебойной работы транспорта на фоне внешних угроз. Ведомство в соответствии с транспортной стратегией намерено увеличить к 2030 г. мощности морских портов на 108 млн т, обновить не менее 75 аэродромов и построить 50 обходов населенных пунктов, а также сократить среднее время досмотра грузового транспорта с текущих 38 до 10 минут.

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