Путин встретится с новым главой Минтранса Ядровым

21 октября во время рассмотрения в Госдуме кандидатуры нового министра транспорта Ядров назвал своим главным приоритетом обеспечение бесперебойной работы транспорта на фоне внешних угроз. Ведомство в соответствии с транспортной стратегией намерено увеличить к 2030 г. мощности морских портов на 108 млн т, обновить не менее 75 аэродромов и построить 50 обходов населенных пунктов, а также сократить среднее время досмотра грузового транспорта с текущих 38 до 10 минут.