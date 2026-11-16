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Главная / Политика /

Что известно о состоянии Крымского моста после атаки БПЛА

Автомобильное движение приостановлено, поезда ходят в штатном режиме
Антон Потоков
ТАСС
ТАСС
Главное
  • Об атаке и ограничениях движения
  • О восстановительных работах
  • О железнодорожном сообщении
  • О рекомендациях водителям

В ночь на 16 ноября Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников. Движение автомобилей по сооружению временно приостановили, на месте ведутся восстановительные работы. По предварительным данным Минтранса России, пострадавших нет. «Ведомости» собрали главное о состоянии моста и действующих ограничениях.

Ограничение движения

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Движение транспорта перекрыли в 02:22 мск. По первоначальной оценке губернатора, ограничения должны были действовать ориентировочно до середины дня 16 ноября. В Керчи развернут оперативный штаб, задействованы экстренные службы.

Восстановительные работы

Минтранс России сообщил, что движение по автомобильной части моста пока приостановлено. Специалисты проводят восстановительные работы и оценивают возможность организации реверсивного движения. Сроки полного возобновления проезда ведомство не уточнило.

Железнодорожное сообщение

По данным Минтранса, железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. При этом ранее перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщал о задержке четырех пассажирских поездов «Таврия», направляющихся в Крым. По состоянию на 09:00 мск время опоздания составляло от двух до 4,5 часа.

Рекомендации водителям

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал автомобилистов не выезжать в сторону Краснодарского края до появления официальной информации о состоянии моста.

Он подчеркнул, что сведения о возможности возобновления движения будут опубликованы после обследования сооружения. Крючков рекомендовал ориентироваться исключительно на сообщения федеральных и крымских властей и профильных ведомств.

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