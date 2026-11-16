Что известно о состоянии Крымского моста после атаки БПЛА

По данным Минтранса, железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. При этом ранее перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщал о задержке четырех пассажирских поездов «Таврия», направляющихся в Крым. По состоянию на 09:00 мск время опоздания составляло от двух до 4,5 часа.