Что известно о состоянии Крымского моста после атаки БПЛА

Что известно о состоянии Крымского моста после атаки БПЛААвтомобильное движение приостановлено, поезда ходят в штатном режиме
- Об атаке и ограничениях движения
- О восстановительных работах
- О железнодорожном сообщении
- О рекомендациях водителям
В ночь на 16 ноября Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников. Движение автомобилей по сооружению временно приостановили, на месте ведутся восстановительные работы. По предварительным данным Минтранса России, пострадавших нет. «Ведомости» собрали главное о состоянии моста и действующих ограничениях.
Ограничение движения
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Движение транспорта перекрыли в 02:22 мск. По первоначальной оценке губернатора, ограничения должны были действовать ориентировочно до середины дня 16 ноября. В Керчи развернут оперативный штаб, задействованы экстренные службы.
Восстановительные работы
Минтранс России сообщил, что движение по автомобильной части моста пока приостановлено. Специалисты проводят восстановительные работы и оценивают возможность организации реверсивного движения. Сроки полного возобновления проезда ведомство не уточнило.
Железнодорожное сообщение
Рекомендации водителям
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал автомобилистов не выезжать в сторону Краснодарского края до появления официальной информации о состоянии моста.
Он подчеркнул, что сведения о возможности возобновления движения будут опубликованы после обследования сооружения. Крючков рекомендовал ориентироваться исключительно на сообщения федеральных и крымских властей и профильных ведомств.