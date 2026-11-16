Госдума рассмотрит повышение штрафов по 29 статьям КоАП

Госдума рассмотрит повышение штрафов по 29 статьям КоАПВолодин: Госдума рассмотрит усиление ответственности за дискредитацию армии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об увеличении административных штрафов за правонарушения, предусмотренные ст. 29 КоАП РФ. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, действующие санкции за ряд нарушений недостаточно эффективно сдерживают противоправное поведение. При этом размеры большинства соответствующих штрафов не пересматривались более десяти лет.
Поправки затронут, в частности, ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним, распитие спиртных напитков и употребление наркотических средств в общественных местах, а также курение в запрещенных для этого зонах. Кроме того, законопроект предусматривает увеличение штрафов за мелкое хулиганство, производство и массовое распространение экстремистских материалов, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России.
10 ноября «Ведомости» писали, что комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства запросил у МВД информацию о массовых задержаниях подростков в районе Китай-города в Москве 7 ноября. В письме говорится о возможных нарушениях прав несовершеннолетних. Комитет попросил МВД сообщить цели рейда, число задержанных и основания для составления административных протоколов. Кроме того, парламентарии потребовали проверить соблюдение прав задержанных. Число задержанных могло достигать нескольких сотен человек, преимущественно подростков. В столичном ГУ МВД объяснили, что 7 ноября в центре Москвы проводились профилактические мероприятия для обеспечения общественного порядка и пресечения административных правонарушений.