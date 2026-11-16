Госдума рассмотрит повышение штрафов по 29 статьям КоАП

10 ноября «Ведомости» писали, что комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства запросил у МВД информацию о массовых задержаниях подростков в районе Китай-города в Москве 7 ноября. В письме говорится о возможных нарушениях прав несовершеннолетних. Комитет попросил МВД сообщить цели рейда, число задержанных и основания для составления административных протоколов. Кроме того, парламентарии потребовали проверить соблюдение прав задержанных. Число задержанных могло достигать нескольких сотен человек, преимущественно подростков. В столичном ГУ МВД объяснили, что 7 ноября в центре Москвы проводились профилактические мероприятия для обеспечения общественного порядка и пресечения административных правонарушений.