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Стояногло и Гагауз вышли во второй тур выборов главы Гагаузии

Инна Шульгина
AP
AP

Во второй тур внеочередных выборов главы Гагаузской автономии вышли экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло и кандидат от Соцпартии Федор Гагауз. После обработки всех бюллетеней Стояногло получает 38% голосов, Гагауз – 24%, пишет ТАСС.

Оба лидера в предвыборных заявлениях отмечали необходимость поддержания дружественных отношений с Россией. Внеочередные выборы главы Гагаузии совмещены с выборами депутатов Народного собрания автономии.

В июле Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционными нормы, позволявшие парламенту Гагаузии самостоятельно формировать центральную избирательную комиссию автономии. Теперь все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Тогда же председатель народного собрания (парламента) Гагаузии Валентин Гайдаржи заявлял, что Молдавия может ликвидировать автономию. Он подчеркнул, что народное собрание решительно осуждает политизированное решение КС. В августе парламент Молдавии утвердил изменения в избирательный кодекс, меняющие порядок проведения выборов в Гагаузской автономии.

5 августа 2025 г. суд Молдавии приговорил бывшую главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Суд также на пять лет лишил ее права быть членом политических партий и постановил взыскать $2,3 млн, которые, как полагает следствие, были направлены на финансирование партии. Гуцул называла судебный процесс над собой в Молдавии фарсом.

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