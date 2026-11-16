Европа намерена участвовать в украинских переговорах в формате Е5 + ЕС
Европа намерена принять участие в переговорах по украинскому урегулированию в формате E5 + ЕС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
«Мы с [президентом Финляндии] Александром Стуббом обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет тесно вовлечена в этот процесс в формате E5 + ЕС», – написала она.
По словам фон дер Ляйен, Европа обеспечит «максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию».
15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал ТАСС, что выдвинутая Евросоюзом переговорная группа пока не выходила на связь с представителями России. Тогда же он в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным назвал бесполезными потенциальные обсуждения с европейцами вопросов урегулирования украинского конфликта и безопасности на континенте, если сами европейцы не заинтересованы в мире. Вместе с тем представитель Кремля предупредил, что при отсутствии договоренностей с властями ЕС Москва добьется своих целей силой.