Европа намерена участвовать в украинских переговорах в формате Е5 + ЕС

15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал ТАСС, что выдвинутая Евросоюзом переговорная группа пока не выходила на связь с представителями России. Тогда же он в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным назвал бесполезными потенциальные обсуждения с европейцами вопросов урегулирования украинского конфликта и безопасности на континенте, если сами европейцы не заинтересованы в мире. Вместе с тем представитель Кремля предупредил, что при отсутствии договоренностей с властями ЕС Москва добьется своих целей силой.