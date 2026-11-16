Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 502,75-0,35%RTSI959,72-0,34%RGBI112,06+0,11%RGBITR780,4+0,2%
Главная / Политика /

Европа намерена участвовать в украинских переговорах в формате Е5 + ЕС

Инна Шульгина

Европа намерена принять участие в переговорах по украинскому урегулированию в формате E5 + ЕС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Мы с [президентом Финляндии] Александром Стуббом обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет тесно вовлечена в этот процесс в формате E5 + ЕС», – написала она.

По словам фон дер Ляйен, Европа обеспечит «максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию».

15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал ТАСС, что выдвинутая Евросоюзом переговорная группа пока не выходила на связь с представителями России. Тогда же он в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным назвал бесполезными потенциальные обсуждения с европейцами вопросов урегулирования украинского конфликта и безопасности на континенте, если сами европейцы не заинтересованы в мире. Вместе с тем представитель Кремля предупредил, что при отсутствии договоренностей с властями ЕС Москва добьется своих целей силой.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте