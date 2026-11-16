Что рассказали депутатам Госдумы на семинаре в «Сенеже»Руководство партии и чиновники Кремля настроили фракцию на новую пятилетку
Для фракции «Единая Россия» в Госдуме 13–14 ноября в мастерской управления «Сенеж» прошел семинар, на котором выступили председатель партии Дмитрий Медведев, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, руководители внутриполитических управлений Кремля – Андрей Ярин, Александр Харичев и Сергей Новиков. Об этом рассказали пять источников «Ведомостей». На семинаре единороссам поставили задачи на ближайшие пять лет. Всего в мероприятии приняли участие около 100 из 349 депутатов фракции «Единая Россия» в девятом созыве. Семинары планируют делать регулярными, говорит один из источников.
Что говорило руководство партии
Семинар начался с выступления Медведева. «Все вы можете опираться на партийную вертикаль, помня, что все вы – часть большой и сплоченной команды, представляете партию в публичном пространстве. Важно, чтобы каждый депутат вносил свой вклад в работу партии в информационном поле», – сказал депутатам Медведев (выступление приведено на его и партийных ресурсах). Он подчеркнул, что фракция является «лучшей частью партии, поскольку вас избрал народ». По его словам, каждый депутат должен учитывать партийные решения, работать с местными отделениями, вести активную политическую жизнь в регионах, от которых они избраны.
«Мелких дел для политика федерального масштаба, а вы все теперь политики федерального масштаба, быть не может», – сказал председатель партии. Он напомнил, что по итогам выборов партия сформировала самую большую фракцию за 25-летнюю историю партии. Депутаты должны выступать с инициативами, но все это должно сообразовываться с партийными задачами, сказал Медведев.
По его словам, сейчас готовится внутрифракционный фильтр и общепартийное согласование законодательных инициатив.
Кто еще выступал
Позже слова о внутрифракционном фильтре пояснил на семинаре секретарь генсовета партии Владимир Якушев, говорят источники. По их словам, во фракции планируется обновление работы координационного совета, а в партии – экспертного. Координационный совет возглавит руководитель фракции Дмитрий Кобылкин, а экспертный совет в партии – Якушев.
Депутаты, которые планируют внести в Думу законопроект, должны будут представить его в координационный совет, который направит его в экспертный совет в обязательном порядке – тот, в свою очередь, должен оценить риски принятия инициативы. Если в течение 10 дней экспертный совет не согласится с тем, чтобы депутаты фракции вносили такую инициативу, то об этом будет вынесено мотивированное решение. Если ответа не будет, то законопроект будет считаться автоматически одобренным фракцией к внесению в Госдуму. Но вето партии, если они не хотят, чтобы законопроект вносили, может быть преодолено фракцией.
Один из собеседников говорит, что сейчас во фракции и партии действует схожий механизм, но планируется его обновление – по большей части именно в части экспертного совета партии.
Передавая законопроект в координационный совет, депутаты должны будут представить обоснование, почему эта инициатива необходима. Целью работы таких советов будет отсев глупых инициатив, говорит один из источников. По словам второго, это будет своего рода чек-контроль: «Нужно проводить контроль качества, чтобы потом не приходилось отзывать необдуманные законопроекты».
Что говорили представители администрации президента
О том, что после прошедших выборов начинается новый пятилетний внутриполитический цикл и, по сути, подготовка к выборам в Госдуму 2031 г., сказал на семинаре Кириенко, говорят источники. Упоминались и предстоящие в 2030 г. президентские выборы. Весной начали меняться настроения избирателей. Ситуацию с рейтингами партии удалось переломить в августе. Помогло в этом включение в кампанию президента, который изменил идеологическую рамку кампании, часть рейтинга дала федеральная пятерка списка «Единой России», пересказывают слова Кириенко источники.
Чем отличаются семинары
Кириенко, по словам собеседников «Ведомостей», говорил о необходимости депутатам общаться с людьми, поскольку сейчас многие россияне считают, что депутаты – это богатые люди, далекие от проблем простых людей. Поэтому им нужно обязательно работать с избирателями, развивать группы поддержки, приводить новых сторонников. Ядерный электорат партии постоянно должен быть не меньше 45%, а у каждого в регионе должна быть узнаваемость не менее 30%.
«Депутаты должны работать над узнаваемостью и после выборов», – пояснил один из источников. По его словам, на семинаре привели в пример некоторых бывших депутатов, которых вообще не знали в регионе, но которые планировали переизбираться, – такого быть не должно. Кроме того, Кириенко подчеркивал необходимость взаимодействия с участниками спецоперации. «Говорили, что все должны быть готовы к победе, когда одномоментно со спецоперации вернутся участники боевых действий», – рассказывает один из источников.
Орешкин в своем выступлении рассказывал о глобальных трендах, платформе суверенного развития и экономике с акцентом на цифровизацию и искусственный интеллект. В частности, чиновник говорил о разных видах суверенитета – государственном, общественном и социально-экономическом.
Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Харичев рассказывал об идеологии. Начальник управления по внутренней политике Ярин говорил о необходимости внутриполитической устойчивости и угрозах, которые сейчас существуют. А начальник управления по общественным проектам Новиков – о работе с молодыми людьми.
К следующим выборам в Госдуму в 2031 г. будет 8 млн новых избирателей – это почти пятая часть от того количества избирателей, которые проголосовали за единороссов на выборах 2026 г. Поэтому нужно привлекать молодых людей на свою сторону, поясняют источники.
«Классно было. Хочется, чтобы повторили», – делится один из собеседников «Ведомостей» впечатлениями от семинара. Другие участники семинара, с которыми поговорили «Ведомости», также сообщили, что им понравилось.