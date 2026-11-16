Что рассказали депутатам Госдумы на семинаре в «Сенеже»

Депутаты, которые планируют внести в Думу законопроект, должны будут представить его в координационный совет, который направит его в экспертный совет в обязательном порядке – тот, в свою очередь, должен оценить риски принятия инициативы. Если в течение 10 дней экспертный совет не согласится с тем, чтобы депутаты фракции вносили такую инициативу, то об этом будет вынесено мотивированное решение. Если ответа не будет, то законопроект будет считаться автоматически одобренным фракцией к внесению в Госдуму. Но вето партии, если они не хотят, чтобы законопроект вносили, может быть преодолено фракцией.