Высокопоставленная делегация КНДР приехала в Москву по приглашению Медведева
Партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву по приглашению заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Визит проходит на фоне укрепления «боевого братства и дружбы» и союзнических отношений между двумя странами, указывает ЦТАК. Делегацию возглавляет член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон.
Телекомпания KBS сообщала в марте, что Чо Ен Вон занял пост председателя президиума Верховного народного собрания. Сообщалось, что вторым лицом в структуре власти страны был назначен близкий соратник лидера КНДР Ким Чен Ына, обладающий наибольшим доверием.
29 сентября Минобрнауки РФ сообщило по итогам Форума ректоров российских и корейских университетов, что Россия и КНДР подписали межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.
Согласно опубликованным данным консульского департамента МИД России, в 2025 г. российскими дипломатическими представительствами в Пхеньяне и Чондине было выдано 36 413 виз гражданам Северной Кореи, что почти в четыре раза превышает показатели 2024 г. (9239).