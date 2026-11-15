Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 509,67-0,07%RTSI962,37-0,07%RGBI112,07+0,12%RGBITR780,49+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Высокопоставленная делегация КНДР приехала в Москву по приглашению Медведева

Ася Султанова
Анастасия Романова / ТАСС
Анастасия Романова / ТАСС

Партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву по приглашению заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Визит проходит на фоне укрепления «боевого братства и дружбы» и союзнических отношений между двумя странами, указывает ЦТАК. Делегацию возглавляет член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон.

Телекомпания KBS сообщала в марте, что Чо Ен Вон занял пост председателя президиума Верховного народного собрания. Сообщалось, что вторым лицом в структуре власти страны был назначен близкий соратник лидера КНДР Ким Чен Ына, обладающий наибольшим доверием.

29 сентября Минобрнауки РФ сообщило по итогам Форума ректоров российских и корейских университетов, что Россия и КНДР подписали межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. 

Согласно опубликованным данным консульского департамента МИД России, в 2025 г. российскими дипломатическими представительствами в Пхеньяне и Чондине было выдано 36 413 виз гражданам Северной Кореи, что почти в четыре раза превышает показатели 2024 г. (9239).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте