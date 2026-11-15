Высокопоставленная делегация КНДР приехала в Москву по приглашению Медведева

Согласно опубликованным данным консульского департамента МИД России, в 2025 г. российскими дипломатическими представительствами в Пхеньяне и Чондине было выдано 36 413 виз гражданам Северной Кореи, что почти в четыре раза превышает показатели 2024 г. (9239).