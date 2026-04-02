Граждане КНДР получили за 2025 год в четыре раза больше виз в Россию

При этом на сайте Росстата, где анализируют данные погранслужбы ФСБ, по гражданам КНДР, в отличие от остальных стран, есть данные только за I квартал 2025 г. И всего там указано 295 пересечений границы, из которых 167 – с деловыми целями (учитывается количество въездов, а не людей). Если в 2023 г. было зарегистрировано около 1100 въездов в Россию, то в 2024 г. – более 13 200 (рост в 12 раз), и основной прирост тогда был тоже по въездам с учебными целями.