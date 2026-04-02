Граждане КНДР получили за 2025 год в четыре раза больше виз в Россию

Граждане КНДР получили за 2025 год в четыре раза больше виз в РоссиюИх число превысило 36 000
Согласно опубликованным данным консульского департамента МИД России, в 2025 г. российскими дипломатическими представительствами в Пхеньяне и Чондине было выдано 36 413 виз гражданам Северной Кореи, что почти в четыре раза превышает показатели 2024 г. (9239). Статистика свидетельствует, что подавляющее большинство этих виз (35 849) было получено с образовательными целями (их было в 2024 г. 8616, рост более чем в четыре раза).
Среди прочих категорий выданных Россией гражданам КНДР виз, согласно данным МИДа, было 266 гуманитарных, 72 туристических, 47 деловых, 6 частных и 33 служебных. Для сравнения: в 2024 г. по этим целям было 307, 6, 3 и 68 виз соответственно.
При этом на сайте Росстата, где анализируют данные погранслужбы ФСБ, по гражданам КНДР, в отличие от остальных стран, есть данные только за I квартал 2025 г. И всего там указано 295 пересечений границы, из которых 167 – с деловыми целями (учитывается количество въездов, а не людей). Если в 2023 г. было зарегистрировано около 1100 въездов в Россию, то в 2024 г. – более 13 200 (рост в 12 раз), и основной прирост тогда был тоже по въездам с учебными целями.
В 2023 г. в России было зарегистрировано 168 пересечений границы гражданами КНДР в таких целях, а в 2024 г. – более 7800. По сравнению с этими показателями наблюдается незначительный рост по деловым и рабочим целям: в 2023 г. по первой причине въехало около 580 граждан КНДР, в 2024 г. – чуть более 3000, а по работе в 2023 г. – всего пять человек, в 2024 г. – 15.
В 2017 г. Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает запрет на выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. Она обязала государства-члены репатриировать всех корейцев, труд которых используется для получения дохода, а также всех атташе КНДР по госнадзору за охраной труда. Но в августе 2025 г. менеджер компании, занимающейся наймом зарубежной квалифицированной рабочей силы для строительного бизнеса, сообщал «Ведомостям», что процесс найма северокорейцев в России активизировался.