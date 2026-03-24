КНДР убрала слово «социалистическая» из названия своей конституции

23 марта сообщалось, что Верховное народное собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына председателем государственных дел страны. В тот же день президент России Владимир Путин направил ему поздравление, отметив наглядную поддержку проводимого курса на решение социально-экономических задач. Лидер РФ также подчеркнул, что страны продолжат совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.