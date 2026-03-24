Политика

КНДР убрала слово «социалистическая» из названия своей конституции

Ведомости

КНДР исключила слово «социалистическая» из названия своей конституции и внесла в документ ряд поправок. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Изменения были утверждены на сессии Верховного народного собрания 15-го созыва. Председатель парламента Чо Ен Вон заявил, что обновление конституции отражает требования нового этапа развития страны и направлено на «победоносное продвижение» социалистического строительства.

По итогам обсуждения депутаты единогласно приняли указ о внесении изменений и дополнений в конституцию.

23 марта сообщалось, что Верховное народное собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына председателем государственных дел страны. В тот же день президент России Владимир Путин направил ему поздравление, отметив наглядную поддержку проводимого курса на решение социально-экономических задач. Лидер РФ также подчеркнул, что страны продолжат совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.

