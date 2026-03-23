Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием
Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНДР Ким Чен Ыну поздравление по случаю его переизбрания. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Решение депутатов Верховного Народного Собрания наглядно свидетельствует о единодушной общественной поддержке проводимого Вами курса на эффективное решение социально- экономических задач, стоящих перед КНДР, защиту ее суверенитета и законных интересов на международной арене», – говорится в сообщении.
Российский лидер подчеркнул, что совместная работа стран по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства будет продолжена. По словам Путина, это отвечает коренным интересам народов.
Президент РФ пожелал председателю КНДР успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.
23 марта Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Верховное Народное Собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел страны. 23 февраля его также переизбрали на пост лидера Трудовой партии Кореи. IX съезд ТПК состоялся в Пхеньяне с 19 по 25 февраля.