Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием

23 марта Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Верховное Народное Собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел страны. 23 февраля его также переизбрали на пост лидера Трудовой партии Кореи. IX съезд ТПК состоялся в Пхеньяне с 19 по 25 февраля.