Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел КНДР
Верховное Народное Собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Благодаря выдвижению товарища Ким Чен Ына на пост главы государства КНДР <…> будет процветать как достойная народная страна, могучее государство, независимое в политике, самостоятельное в экономике и способное на самооборону в защите страны», – говорится в сообщении.
23 февраля ЦТАК сообщало, что Ким Чен Ына переизбрали на пост лидера Трудовой партии Кореи. IX съезд ТПК прошел в Пхеньяне с 19 по 25 февраля. За ходом мероприятий следили 2000 наблюдателей. Предыдущий съезд партии, на котором Ким Чен Ына также переизбрали на этот пост, прошел в январе 2021 г.