Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел КНДР

23 февраля ЦТАК сообщало, что Ким Чен Ына переизбрали на пост лидера Трудовой партии Кореи. IX съезд ТПК прошел в Пхеньяне с 19 по 25 февраля. За ходом мероприятий следили 2000 наблюдателей. Предыдущий съезд партии, на котором Ким Чен Ына также переизбрали на этот пост, прошел в январе 2021 г.