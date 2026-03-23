Песков рассказал, когда может состояться визит Ким Чен Ына в Россию
Визит председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию сможет состояться, как только его сроки будут согласованы по дипломатическим и другим каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом.
«Разумеется, в России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики», – подчеркнул представитель Кремля.
3 сентября 2025 г. после переговоров в Пекине президент РФ Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Приглашение прозвучало в момент, когда российский глава провожал своего северокорейского коллегу до автомобиля.
23 марта 2026 г. Путин направил председателю КНДР поздравление по случаю его переизбрания. Он указал, что совместная работа стран по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства будет продолжена. Президент России также пожелал Ким Чен Ыну успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.