Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию
После переговоров в Пекине президент РФ Владимир Путин пригласил председателя КНДР Ким Чен Ына посетить Россию. Об этом сообщает «РИА Новости».
Приглашение прозвучало в момент, когда Путин провожал своего северокорейского коллегу до автомобиля. «Приезжайте к нам», – сказал он.
3 сентября Путин и Ким провели встречу в составе делегаций. Переговоры длились больше 1,5 часов. Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют особый характер, а также отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что Северная Корея всегда будет готова оказать помощь России: «Это братский долг КНДР». Он сказал, что развитие отношений между странами наблюдается во всех сферах.
В Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент Путин. Си и лидеры государств посмотрели парад с трибун, установленных на площади Тяньаньмэнь, а затем приняли участие в торжественном приеме в Доме народных собраний. Парад к 80-летию окончания Второй мировой войны стал самым большим, который проводился в КНР.