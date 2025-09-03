Как в Пекине прошли торжества к 80-летию окончания Второй мировой войны

Парад начался с выступления военного оркестра. В это время над площадью пролетели вертолеты с флагами Китая и советским знаменем Победы. После этого выступил Си. Он заявил, что история напоминает людям, что мир связан общими интересами и общей судьбой, и только когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как равным, жить в мире и согласии, они смогут защитить общие интересы и избежать повторения исторической трагедии. Си назвал китайскую нацию великой, а также заявил, что «великое возрождение китайской нации невозможно остановить». По его словам, сейчас миру предстоит сделать выбор между «такими противоречиями, как мир и война, диалог или конфликт». «Китайский народ твердо отстаивает историческую правду, стоя на страже исторического прогресса и цивилизации, неуклонно идет по пути мирного развития», – заявил он.