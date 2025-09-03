Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Как в Пекине прошли торжества к 80-летию окончания Второй мировой войны

Владимир Путин принял участие как главный гость Си Цзиньпина
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

В Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент России Владимир Путин. Си и лидеры государств посмотрели парад с трибун, установленных на площади Тяньаньмэнь, а затем приняли участие в торжественном приеме в Доме народных собраний. Парад к 80-летию окончания Второй мировой войны стал самым большим, который проводился в КНР.

Парад начался в 9 утра по местному времени (4 утра по Москве). Он продлился 1 час 10 минут. Си Цзиньпин встречал глав государств перед его началом, после чего прошла церемония фотографирования. На парад приехали более 20 глав государств, в том числе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и другие.

Путин прибыл на прием в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине

Политика / Международные отношения

Парад начался с выступления военного оркестра. В это время над площадью пролетели вертолеты с флагами Китая и советским знаменем Победы. После этого выступил Си. Он заявил, что история напоминает людям, что мир связан общими интересами и общей судьбой, и только когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как равным, жить в мире и согласии, они смогут защитить общие интересы и избежать повторения исторической трагедии. Си назвал китайскую нацию великой, а также заявил, что «великое возрождение китайской нации невозможно остановить». По его словам, сейчас миру предстоит сделать выбор между «такими противоречиями, как мир и война, диалог или конфликт». «Китайский народ твердо отстаивает историческую правду, стоя на страже исторического прогресса и цивилизации, неуклонно идет по пути мирного развития», – заявил он.

После выступления Си сел в машину, поприветствовал войска на параде. Затем по площади пронесли флаг, прошли военные расчеты, затем военная техника, и пролетела авиация. Последний самолет нарисовал в небе флаг КНР в красно-желтых цветах. В конце парада над площадью выпустили 80 000 голубей и 80 000 шаров.

Впервые в параде приняли участие аэрокосмические и киберпространственные силы, силы информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая, сообщило издание «Синьхуа». Также, по их информации, впервые на параде были представлены стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования, которые составляют ядерную триаду. Они включали в себя воздушные ракеты дальнего действия «Цзинлэй-1», подводные межконтинентальные ракеты «Цзюйлан-3», наземные межконтинентальные ракеты «Дунфэн-61» и новые наземные межконтинентальные ракеты «Дунфэн-31». Китай впервые показал межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которая по сути может поражать цели в любой точке мира, пишет Global Times. Также на параде были представлены ударно-разведывательные беспилотники, беспилотные ведомые летательные аппараты и палубные беспилотные вертолеты и другая техника.

Последние дни весь центр Пекина был частично перекрыт. В полночь перед парадом перекрыли все улицы в центре города. Ночью к площади по улицам проследовали танки. За неделю или чуть больше до проведения парада жителям близлежащих к месту проведения парада домов рекомендовали либо покинуть свои квартиры, либо оставаться дома, но не выходить – как это было в пандемию коронавируса, рассказывал «Ведомостям» один из жителей.

После парада Си и гости парада отправились на торжественный приём. А затем Путин и Ким Чен Ын отправились в резиденцию «Дяоюйтай», где они проводят переговоры. Затем планируются встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных