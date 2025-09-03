Как в Пекине прошли торжества к 80-летию окончания Второй мировой войны

Как в Пекине прошли торжества к 80-летию окончания Второй мировой войныВладимир Путин принял участие как главный гость Си Цзиньпина
В Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент России Владимир Путин. Си и лидеры государств посмотрели парад с трибун, установленных на площади Тяньаньмэнь, а затем приняли участие в торжественном приеме в Доме народных собраний. Парад к 80-летию окончания Второй мировой войны стал самым большим, который проводился в КНР.
Парад начался в 9 утра по местному времени (4 утра по Москве). Он продлился 1 час 10 минут. Си Цзиньпин встречал глав государств перед его началом, после чего прошла церемония фотографирования. На парад приехали более 20 глав государств, в том числе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и другие.
Парад начался с выступления военного оркестра. В это время над площадью пролетели вертолеты с флагами Китая и советским знаменем Победы. После этого выступил Си. Он заявил, что история напоминает людям, что мир связан общими интересами и общей судьбой, и только когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как равным, жить в мире и согласии, они смогут защитить общие интересы и избежать повторения исторической трагедии. Си назвал китайскую нацию великой, а также заявил, что «великое возрождение китайской нации невозможно остановить». По его словам, сейчас миру предстоит сделать выбор между «такими противоречиями, как мир и война, диалог или конфликт». «Китайский народ твердо отстаивает историческую правду, стоя на страже исторического прогресса и цивилизации, неуклонно идет по пути мирного развития», – заявил он.
После выступления Си сел в машину, поприветствовал войска на параде. Затем по площади пронесли флаг, прошли военные расчеты, затем военная техника, и пролетела авиация. Последний самолет нарисовал в небе флаг КНР в красно-желтых цветах. В конце парада над площадью выпустили 80 000 голубей и 80 000 шаров.
Впервые в параде приняли участие аэрокосмические и киберпространственные силы, силы информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая, сообщило издание «Синьхуа». Также, по их информации, впервые на параде были представлены стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования, которые составляют ядерную триаду. Они включали в себя воздушные ракеты дальнего действия «Цзинлэй-1», подводные межконтинентальные ракеты «Цзюйлан-3», наземные межконтинентальные ракеты «Дунфэн-61» и новые наземные межконтинентальные ракеты «Дунфэн-31». Китай впервые показал межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которая по сути может поражать цели в любой точке мира, пишет Global Times. Также на параде были представлены ударно-разведывательные беспилотники, беспилотные ведомые летательные аппараты и палубные беспилотные вертолеты и другая техника.
Последние дни весь центр Пекина был частично перекрыт. В полночь перед парадом перекрыли все улицы в центре города. Ночью к площади по улицам проследовали танки. За неделю или чуть больше до проведения парада жителям близлежащих к месту проведения парада домов рекомендовали либо покинуть свои квартиры, либо оставаться дома, но не выходить – как это было в пандемию коронавируса, рассказывал «Ведомостям» один из жителей.
После парада Си и гости парада отправились на торжественный приём. А затем Путин и Ким Чен Ын отправились в резиденцию «Дяоюйтай», где они проводят переговоры. Затем планируются встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.