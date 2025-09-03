Путин прибыл на прием в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине

Путин прибыл на прием в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в ПекинеПеред этим российский лидер присутствовал на торжественном военном параде
Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в торжественном приеме по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Кремля.
До этого российский лидер участвовал в торжественном военном параде, приуроченном к памятной дате. Мероприятие прошло под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, присутствовавшего на трибуне вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Путин смотрел парад с трибуны по правую руку от Си.
На параде была представлена новая противовоздушная техника, включая шесть современных ракетных систем: HQ-19, HQ-12 и HQ-29.
3 сентября президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в Пекине, задавшись вопросом, упомянет ли Си Цзиньпин в своей речи помощь США во Второй мировой войне. Американский лидер заявил, что США помогли Китаю «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика», подчеркнув, что многие американцы погибли за победу и славу Китая. Трамп пожелал Си и народу Китая «великолепного праздника», одновременно обратившись к присутствующим на параде Путину и Ким Чен Ыну. Он иронично передал им «теплые пожелания, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов».