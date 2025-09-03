Путин прибыл на прием в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине

3 сентября президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в Пекине, задавшись вопросом, упомянет ли Си Цзиньпин в своей речи помощь США во Второй мировой войне. Американский лидер заявил, что США помогли Китаю «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика», подчеркнув, что многие американцы погибли за победу и славу Китая. Трамп пожелал Си и народу Китая «великолепного праздника», одновременно обратившись к присутствующим на параде Путину и Ким Чен Ыну. Он иронично передал им «теплые пожелания, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов».