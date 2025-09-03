Путин прибыл на военный парад в Пекине

В рамках 70-минутного парада будут показаны полеты авиации, марширующие войска, а также новейшая военная техника, такая как гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и танки. Си Цзиньпин осмотрит выстроенные в шеренгу войска, а затем выступит с программной речью.