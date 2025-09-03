Путин прибыл на военный парад в Пекине

Путин прибыл на военный парад в ПекинеВ рамках 70-минутного парада будут показаны полеты авиации, марширующие войска, а также новейшая военная техника
Президент РФ Владимир Путин прибыл на на площадь Тяньаньмэнь в Пекине для участия в торжественном военном параде, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией.
Мероприятие проходит под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, который присутствует на трибуне вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
За церемонией наблюдают около двух десятков глав государств и правительств, включая президентов Сербии, Беларуси, Азербайджана, Армении и других высокопоставленных иностранных гостей. Парад демонстрирует военную мощь страны и символизирует историческую память о ключевых событиях Второй мировой войны.
В рамках 70-минутного парада будут показаны полеты авиации, марширующие войска, а также новейшая военная техника, такая как гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и танки. Си Цзиньпин осмотрит выстроенные в шеренгу войска, а затем выступит с программной речью.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Ким Чен Ын будут вместе присутствовать на военном параде и торжественном приеме 3 сентября в Пекине. Разговор между главами России и Северной Кореи состоится после мероприятий.