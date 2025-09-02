Путин и Ким Чен Ын будут вместе на параде и приеме

Ким Чен Ын уже прибыл в Пекин на поезде. Агентство Yonhap писало, что лидер Северной Кореи, по плану, должен присутствовать на предстоящем военном параде в Китае. Отмечается, что Ким Чен Ына сопровождали министр иностранных дел Чхве Сон Хи и другие официальные лица.