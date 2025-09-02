Путин и Ким Чен Ын будут вместе на параде и приеме
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын будут вместе присутствовать на военном параде и торжественном приеме, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.
Разговор между главами России и Северной Кореи будет продолжен после мероприятий, добавил Ушаков.
Ким Чен Ын уже прибыл в Пекин на поезде. Агентство Yonhap писало, что лидер Северной Кореи, по плану, должен присутствовать на предстоящем военном параде в Китае. Отмечается, что Ким Чен Ына сопровождали министр иностранных дел Чхве Сон Хи и другие официальные лица.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что возможность переговоров Путина и Ким Чен Ына будет рассмотрена после прибытия северокорейского руководителя в Пекин вечером 2 сентября.
19 июня 2024 г. Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который начал действовать 4 декабря. Российский президент подчеркивал, что документ закладывает основу для долгосрочного сотрудничества двух стран.