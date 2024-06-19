Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве

Распоряжение президента России о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР было опубликовано на портале правовой информации 18 июня. Ушаков сообщал, что новое межгосударственное соглашение заменит собой три предыдущих договора – от 1961 г., 2000 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г. По его словам, новый договор обусловлен современными геополитическими условиями в мире и регионе и произошедшими изменениями в отношениях двух государств. При этом он не будет направлен против третьих стран, хотя и может затрагивать тематику безопасности.