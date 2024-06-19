Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерствеСтороны завершили переговоры в узком и расширенном составе
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение было заключено в рамках визита российского президента в Северную Корею.
По словам Путина, документ ляжет в основу отношений России и Северной Кореи на длительную перспективу.
Общение лидеров двух стран в формате тет-а-тет в Пхеньяне длилось около двух часов. Изначально на встречу закладывался час. Перед этим в государственной резиденции «Кымсусан» были проведены российско-корейские переговоры в широком составе, которые продолжались более полутора часов.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе своего визита Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус» и сервиз. Российский же лидер получил в подарок несколько художественных произведений с его изображением.
Распоряжение президента России о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР было опубликовано на портале правовой информации 18 июня. Ушаков сообщал, что новое межгосударственное соглашение заменит собой три предыдущих договора – от 1961 г., 2000 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г. По его словам, новый договор обусловлен современными геополитическими условиями в мире и регионе и произошедшими изменениями в отношениях двух государств. При этом он не будет направлен против третьих стран, хотя и может затрагивать тематику безопасности.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в беседе с «Ведомостями» назвал подписание этого договора серьезным шагом для укрепления отношений между странами. По его словам, стороны усилят контакты на уровне взаимодействия между силовыми ведомствами.
По словам ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Жебина, состав российской делегации говорит о том, какие области интересуют Россию и КНДР – речь об экономике, транспорте и логистике.
Российский президент прибыл с государственным визитом в КНДР 18 июня. Ким Чен Ын лично встретил Путина в аэропорту Пхеньяна. В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель по вооружениям Алексей Криворучко, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов (он же и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству), министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.