Владимир Путин начнет 18 июня первый за 24 года визит в Северную Корею

Владимир Путин начнет 18 июня первый за 24 года визит в Северную КореюСледом он нанесет визит во Вьетнам, рассказал помощник президента Юрий Ушаков
Президент России Владимир Путин 18-19 июня нанесет государственный визит в Северную Корею, который станет второй в истории поездкой главы государства в Пхеньян. Первым визитом туда стал визит Путина в июле 2000 г. Сейчас прямиком из КНДР президент отправится с государственным визитом в еще одну азиатскую дружественную страну – Вьетнам (первый раз за семь лет). Помощник Путина Юрий Ушаков на брифинге с журналистами 17 июня рассказал, что хотя оба визита и запланированы как двухдневные, основная часть каждого из них придется на вторые сутки.
В КНДР российский президент прилетит поздно вечером 18 июня. Официальная церемония встречи делегации из России и последующее перемещение в резиденцию председателя Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ына произойдет уже днем 19 июня. Российско-северокорейские переговоры будут проходить как в узком, так и в расширенном составе. Самые «важные и чувствительные» вопросы, по словам Ушакова, будут затрагиваться в ходе длительного неформального общения лидеров стран, которое будет идти, как и с председателем КНР Си Цзиньпином, во время прогулки по резиденции и в ходе чаепития.
В состав российской делегации в КНДР войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель по вооружениям Алексей Криворучко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов (он и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству), министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
По итогам переговоров делегаций стороны подпишут ряд документов, а Путин и Ким выступят с заявлением для СМИ. Последующая неформальная часть их общения завершится с возложением венка к монументу, посвященному воинам Красной армии, освобождавшим Корею в годы Второй мировой войны, и посещением концерта в спортивном комплексе столицы. Затем будет еще одна формальная часть государственного приема, обмен выступлениями в адрес друг друга, после чего Путин и Ким вместе отправятся в сторону аэропорта. По пути туда предусмотрена последняя остановка – ей станет единственный действующий православный храм в КНДР Троицы Живоначальной.
Как отметил Ушаков, Москва и Пхеньян сейчас работают над новым межгосударственным договором о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который в случае его подписания заменит собой предыдущие три соглашения, – от 1961 г., 2000 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г. При этом полной уверенности в том, что это произойдет в ходе грядущего визита, пока по-прежнему нет. Ушаков добавил, что новый возможный договор обусловлен новыми геополитическими условиями в мире и регионе и произошедшими изменениями в отношениях двух стран. При этом он не будет направлен против третьих стран, хотя и может затрагивать наряду с политическими и экономическими вопросами тематику безопасности. Ушаков напомнил, что КНДР поддержала российскую СВО на Украине и признала итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России в 2022 г. Москва, в свою очередь, выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима Совета безопасности ООН в отношении Пхеньяна.
Государственный визит Путина в Ханой по плану стартует поздно вечером 19 июня. 20 июня у него запланированы переговоры со всеми четырьмя высшими политическими лицами Вьетнама. Первым из них станет вступивший в должность в мае президент То Лам. По итогам переговоров с ним будет подписан ряд документов (в том числе заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства) и сделано заявление для СМИ. Всего страны прорабатывают порядка 20 документов.
Следом Путин планирует провести рабочий завтрак с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, где они обсудят экономические вопросы, и ключевым политиком страны – генсеком ЦК компартии Нгуен Фу Чонгом (именно он пригласил российского лидера с визитом). Российский глава государства возложит венки к памятнику павшим героям в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу 1954 г. и мавзолею Хо Ши Мина – усыпальнице первого президента Северного Вьетнама. После этого запланирована беседа и с председателем Национального собрания (парламента) Чан Тхань Маном.
Кроме того, Путин планирует пообщаться с вьетнамскими выпускниками российских и советских вузов – их число составляет около 75 000 человек (сейчас в России обучаются порядка 3000 вьетнамцев). Им является и генсек компартии Нгуен Фу Чонг, который получил степень кандидата исторических наук в 1980-х гг. в Академии общественных наук при ЦК КПСС по специальности «партийное строительство». В завершение визита Путина ждет еще одна торжественная часть и, как допустил Ушаков, общение с российскими журналистами.
В состав российской делегации во Вьетнам включены Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Александр Фомин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, губернаторы Приморья Олег Кожемяко, Нижегородской области Глеб Никитин и Калужской области Владислав Шапша, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и другие.
Во Вьетнаме уже давно ведут деятельность такие российские компании, как ВТБ, «Газпром», «Зарубежнефть», флагманом отраслевой кооперации в Кремле считают «Вьетсовпетро» (СП «Петровьетнама» и «Зарубежнефти»). Товарооборот стран после резкого падения в 2022 г. вырос в 2023 г. на 8,3% до $5 млрд, а в I квартале 2024 г. – более чем на треть к I кварталу 2023 г.