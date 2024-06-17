Владимир Путин начнет 18 июня первый за 24 года визит в Северную Корею

Как отметил Ушаков, Москва и Пхеньян сейчас работают над новым межгосударственным договором о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который в случае его подписания заменит собой предыдущие три соглашения, – от 1961 г., 2000 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г. При этом полной уверенности в том, что это произойдет в ходе грядущего визита, пока по-прежнему нет. Ушаков добавил, что новый возможный договор обусловлен новыми геополитическими условиями в мире и регионе и произошедшими изменениями в отношениях двух стран. При этом он не будет направлен против третьих стран, хотя и может затрагивать наряду с политическими и экономическими вопросами тематику безопасности. Ушаков напомнил, что КНДР поддержала российскую СВО на Украине и признала итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России в 2022 г. Москва, в свою очередь, выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима Совета безопасности ООН в отношении Пхеньяна.