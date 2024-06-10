Владимир Путин вскоре посетит Северную Корею и Вьетнам

Кроме того, страны уже начали развивать турпоток из РФ в КНДР, несмотря на то что в России многие относятся к этому направлению скептически. При этом отдых в Северной Корее имеет свои плюсы, говорит Жебин, – как красивая природа, например, около Кымгансана (Алмазные горы), куда массово ездили и южнокорейцы во время потепления между сторонами, так и песчаные пляжи на Японском море. Но для этого нужно развивать инфраструктуру и наладить регулярное сообщение между российским Дальним Востоком и КНДР, а также необходимы политические решения.