Владимир Путин вскоре посетит Северную Корею и Вьетнам

Владимир Путин вскоре посетит Северную Корею и ВьетнамБудут обсуждаться решение проблемы со взаиморасчетами и налаживание турпотоков
Президент Владимир Путин в течение ближайших недель последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам, рассказал «Ведомостям» дипломатический источник. Собеседник в академической среде сообщил, что визит президента во Вьетнам может состояться уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил «Ведомостям», что визит президента России в Пхеньян будет и он сейчас «активно готовится».
В МИД России запрос переадресовали в пресс-службу Кремля. «Ведомости» обратились с запросами к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, а также в МИД Вьетнама, посольство России во Вьетнаме, МИД КНДР и посольство России в Северной Корее.
Еще 26 марта онлайн-газета Vietnamnet писала, что генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в телефонном разговоре с Путиным пригласил его посетить Вьетнам с официальным визитом и уже тогда он принял приглашение. 30 мая заместитель главы МИД России Андрей Руденко говорил, что подготовка визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам находится на продвинутой стадии.
6 июня помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал в интервью Павлу Зарубину, что Путин 3–4 июля посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане, а о других визитах говорить пока рано, но они «обязательно будут».
Путин лишь единожды до сих пор посещал с визитом Северную Корею – это было еще в начале его первого срока, 19−20 июля 2000 г., и тогда он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром. Нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын последний раз посещал с официальным визитом Россию с 12 по 17 сентября 2023 г., когда он вместе с Путиным, в частности, был на космодроме «Восточный».
Кроме того, в июле 2023 г. тогдашний министр обороны Сергей Шойгу посетил в Пхеньяне празднование окончания Корейской войны, а затем, в октябре 2023 г., в столице КНДР побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вьетнам Путин во время своего пребывания на посту президента посещал четыре раза – последний раз в ноябре 2017 г. с рабочим визитом на саммит АТЭС. Там он встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, а также провел переговоры с премьер-министром Японии на тот момент Синдзо Абэ и председателем КНР Си Цзиньпином. Последний же официальный визит Путина во Вьетнам был в ноябре 2013 г.
15 мая торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов, выступая на конференции «Современная Россия», заявил, что наиболее острый вопрос в торгово-экономическом сотрудничестве – банковское обеспечение взаиморасчетов между контрагентами из двух этих стран. Как отметил Харинов, сейчас основным инструментом для осуществления расчетов является Вьетнамско-российский совместный банк, которому удалось наладить систему платежей в нацвалютах. Одним из дополнительных надежных способов взаиморасчетов, по его мнению, могло бы стать участие Вьетнама в работе российской Системы быстрых платежей и там уже рассматривали возможность подключения к ней, но пока этого не произошло.
Не исключено, что в КНДР уже побывали или готовятся поехать туда передовые группы из России для подготовки визита Путина, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. Северокорейцы традиционно держат в тайне до последнего сроки визитов глав государств: например, в 1984 г. о визите Ким Ир Сена в СССР было объявлено уже после того, как его поезд пересек госграницу.
Что касается содержания переговоров лидеров в Пхеньяне, то, по мнению Жебина, речь может пойти о восстановлении торгово-экономических связей, которые поддерживались до санкционной волны со стороны Запада. В частности, Путин на встрече с руководителями информационных агентств назвал ограничения в отношении трудовых мигрантов из КНДР странными (использовать трудовых мигрантов из Северной Кореи членам ООН запрещено с 2017 г. – «Ведомости»). Корейцы тоже заинтересованы в возобновлении отправки своих рабочих в Россию, где они работали в советское время, говорит эксперт. Они отличаются высокой дисциплиной и квалификацией, говорит Жебин.
Кроме того, страны уже начали развивать турпоток из РФ в КНДР, несмотря на то что в России многие относятся к этому направлению скептически. При этом отдых в Северной Корее имеет свои плюсы, говорит Жебин, – как красивая природа, например, около Кымгансана (Алмазные горы), куда массово ездили и южнокорейцы во время потепления между сторонами, так и песчаные пляжи на Японском море. Но для этого нужно развивать инфраструктуру и наладить регулярное сообщение между российским Дальним Востоком и КНДР, а также необходимы политические решения.
В действующем договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР нет военных аспектов, но упомянута возможность консультаций в ситуации, угрожающей миру и безопасности. Более того, возобновление консультаций на уровне замминистров иностранных дел России, КНР и КНДР могло бы стать сигналом Вашингтону, который фактически создает региональный военный блок в составе Японии и Южной Кореи, говорит Жебин.
Трудности с финансовыми взаиморасчетами действительно одна из ключевых тем в отношениях России и Вьетнама, говорит руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Товарооборот двух стран в 2023 г. упал с 2021 г. почти в 2 раза с $7,1 млрд до $3,6 млрд. Поэтому визит Путина должен перезапустить отношения – сейчас, например, соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом действует весьма ограниченно. Актуален вопрос и налаживания туризма, напоминает Мосяков.
Сложностей добавляет фактор отношений США и Вьетнама, который торгует с этой страной с очень большим профицитом. Вашингтон приложит все усилия, включая угрозу вторичных санкций, для того чтобы не допустить «рестарта» отношений России и Вьетнама, говорит эксперт. А для него необходима реализация какого-либо крупного двустороннего проекта вроде строительства первой АЭС, которую власти Вьетнама решили не строить после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии. Но, несмотря на имеющиеся экономические сложности, геополитически Вьетнам продолжает оставаться одним из надежных союзников Москвы, уверен Мосяков. И новый президент Вьетнама То Лам, который прекрасно относится к России, как раз может придать дополнительный импульс отношениям.
В случае если визит Путина во Вьетнам состоится, он станет важной вехой в двусторонних отношениях, особенно в текущей ситуации, говорит директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова. Проблемы взаимных расчетов существуют у России с большим спектром дружественных государств, в том числе Вьетнамом, в силу пока еще не развитой собственной финансовой инфраструктуры сотрудничества и опасений со стороны партнеров в отношении вторичных санкций. Важно понимать, что у стран Юго-Восточной Азии, и в частности Вьетнама, огромный объем внешней торговли идет именно в долларах США и проблема лишь несколько сглаживается наличием Вьетнамско-российского совместного банка. А политические контакты между странами важны, чтобы показать бизнесу, что двусторонние отношения рассматриваются как приоритетные, заключает Колдунова.