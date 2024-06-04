Южная Корея отказывается от военного соглашения с Пхеньяном

Южная Корея отказывается от военного соглашения с ПхеньяномЭто позволит Сеулу возобновить учения и пропаганду около фактической границы
Администрация президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вынесла на заседание своего правительства 4 июня вопрос о полной приостановке соглашения о снижении военной напряженности на полуострове, которое было заключено в сентябре 2018 г. Поводом для этого стал запуск Пхеньяном как минимум около тысячи воздушных шаров, которые с конца мая в два этапа переносили через фактическую границу мусор, окурки, бумагу, полиэтиленовые пакеты и фекалии, пишет Yonhap. При этом в Сеуле теоретически допускают в будущем возобновление действия соглашения, которое КНДР перестала соблюдать в ноябре 2023 г., если будет «восстановлено доверие» между сторонами. Решение не соблюдать договоренности позволит Южной Корее возобновить проведение военных учений около демилитаризованной зоны и работу там пропагандистских громкоговорителей.
Помимо шаров север также запустил 18 баллистических ракет малой дальности и создавал помехи для приема GPS-сигнала на юге полуострова. При этом замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир заявил ЦТАК, что Пхеньян отправил всего 3500 воздушных шаров с 15 т мусора в ответ на агитационные «листовки, распространяемые южнокорейскими активистами на севере [полуострова]». Это действительно проделали – и тоже с помощью воздушных шаров – еще 10 мая активисты-перебежчики из организации «Борцы за свободную Северную Корею». КНДР сейчас пообещала приостановить реализацию своей «контрмеры», пригрозив, что если ее снова начнут забрасывать листовками, то юг получит «в 100 раз больше» мусора. Но глава упомянутых активистов Пак Сан Хак говорит, что они отправляли на север «купюры в один доллар, лекарства, любовь, факты и правду», и теперь требует от вождя КНДР Ким Чен Ына «искренних извинений» за ответный мусор.
Сеул еще в ноябре 2023 г. первым частично приостановил действие упомянутого соглашения 2018 г., которое запрещает военные учения в обозначенных районах около линии разграничения, – это было ответом на успешный запуск Пхеньяном разведывательного спутника «Маллиген-1». В ответ Южная Корея перестала соблюдать договоренности о запрете полетов (беспилотников и других разведывательных инструментов) в прилегающей зоне к межкорейской границе. В свою очередь, это дало повод КНДР заявить о полном прекращении соблюдения военного соглашения со своей стороны. А затем в январе Ким Чен Ын заявил, что Южную Корею следует обозначить в конституции КНДР как враждебную страну номер один, а во время сессии Верховного народного собрания было объявлено о решении Пхеньяна закрыть ведомства, которые занимаются межкорейскими делами.
Де-факто и север, и юг ранее дезавуировали соглашение 2018 г., говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА Константин Асмолов. Теперь речь идет о том, что обе стороны будут активно нарушать те принципы, которые содержало в себе соглашение. Действия севера в виде запуска мусорных шаров – ответ на забрасывание листовками территории КНДР со стороны группировки «Борцы за свободную Северную Корею», которая всячески стремится дестабилизировать ситуацию на полуострове и вызвать полномасштабные боевые действия. Таким образом, на «пропагандистский мусор» северяне отреагировали обычным, считает эксперт.
Межкорейское соглашение 2018 г. было одним из немногих документов, который на практике снижал напряженность на полуострове, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Но при консервативной администрации в Южной Корее (с мая 2022 г. – «Ведомости») стороны стали взаимно делать острые заявления и демонстрируют свою решимость на практике. При этом говорить о желании какой-либо из сторон развязать большую войну не приходится, резюмирует Дьячков.