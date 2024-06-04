Южная Корея отказывается от военного соглашения с Пхеньяном

Помимо шаров север также запустил 18 баллистических ракет малой дальности и создавал помехи для приема GPS-сигнала на юге полуострова. При этом замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир заявил ЦТАК, что Пхеньян отправил всего 3500 воздушных шаров с 15 т мусора в ответ на агитационные «листовки, распространяемые южнокорейскими активистами на севере [полуострова]». Это действительно проделали – и тоже с помощью воздушных шаров – еще 10 мая активисты-перебежчики из организации «Борцы за свободную Северную Корею». КНДР сейчас пообещала приостановить реализацию своей «контрмеры», пригрозив, что если ее снова начнут забрасывать листовками, то юг получит «в 100 раз больше» мусора. Но глава упомянутых активистов Пак Сан Хак говорит, что они отправляли на север «купюры в один доллар, лекарства, любовь, факты и правду», и теперь требует от вождя КНДР Ким Чен Ына «искренних извинений» за ответный мусор.