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Переговоры России и КНДР в расширенном составе завершились

Лидеры двух стран продолжили общение тет-а-тет
Ведомости

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына с участием делегаций двух стран завершились. Далее лидеры двух стран продолжили общение тет-а-тет.

Переговоры продолжались более полутора часов. В начале встречи лидеры сделали вступительные заявления, затем общение продолжилось в закрытом для прессы формате.

Ким Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета. Он отметил, что ситуация в мире быстро меняется и усложняется. В таких условия Северная Корея намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. По мнению лидера КНДР, РФ играет важную роль в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.

Путин заявил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна, в том числе по ситуации на Украине. Президент РФ обратил внимание, что взаимодействие между двумя странами основано на равноправии и взаимном уважении. Он также поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение приехать в столицу КНДР и выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Москве.

Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. По данным ЦТАК, по дороге из аэропорта лидеры обменялись мнениями о развитии отношений двух стран.

19 июня в Пхеньяне проходят российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи будут подписаны документы. Открывая переговоры, Путин рассказал, что подготовлен «новый фундаментальный документ», который ляжет в основу отношений России и КНДР «на длительную перспективу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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