Переговоры России и КНДР в расширенном составе завершились

Переговоры России и КНДР в расширенном составе завершилисьЛидеры двух стран продолжили общение тет-а-тет
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына с участием делегаций двух стран завершились. Далее лидеры двух стран продолжили общение тет-а-тет.
Переговоры продолжались более полутора часов. В начале встречи лидеры сделали вступительные заявления, затем общение продолжилось в закрытом для прессы формате.
Ким Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета. Он отметил, что ситуация в мире быстро меняется и усложняется. В таких условия Северная Корея намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. По мнению лидера КНДР, РФ играет важную роль в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.
Путин заявил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна, в том числе по ситуации на Украине. Президент РФ обратил внимание, что взаимодействие между двумя странами основано на равноправии и взаимном уважении. Он также поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение приехать в столицу КНДР и выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Москве.
Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. По данным ЦТАК, по дороге из аэропорта лидеры обменялись мнениями о развитии отношений двух стран.
19 июня в Пхеньяне проходят российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи будут подписаны документы. Открывая переговоры, Путин рассказал, что подготовлен «новый фундаментальный документ», который ляжет в основу отношений России и КНДР «на длительную перспективу».