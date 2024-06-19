Переговоры России и КНДР в расширенном составе завершились

Путин заявил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна, в том числе по ситуации на Украине. Президент РФ обратил внимание, что взаимодействие между двумя странами основано на равноправии и взаимном уважении. Он также поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение приехать в столицу КНДР и выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Москве.