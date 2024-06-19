Ким Чен Ын отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире
Россия играет важную роль в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Об этом заявил председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ким Чен Ын добавил, что правительство КНДР также полностью поддерживает Россию в проведении спецоперации на Украине «для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности».
Путин, открывая переговоры, отметил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна, в том числе по ситуации на Украине. Он также поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение приехать в столицу КНДР и выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Москве.
Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. По данным ЦТАК, по дороге из аэропорта лидеры обменялись мнениями о развитии отношений двух стран.
19 июня в Пхеньяне проходят российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи будут подписаны документы, Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлениями для СМИ. В этот же день должно состояться неформальное общение лидеров.