Ким Чен Ын отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире

Путин, открывая переговоры, отметил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна, в том числе по ситуации на Украине. Он также поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение приехать в столицу КНДР и выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Москве.