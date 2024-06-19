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Ким Чен Ын и Путин обсудили развитие РФ и КНДР по дороге из аэропорта

Ведомости

Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин по дороге из аэропорта Пхеньяна обменялись мнениями о развитии отношений двух стран. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, лидеры «делились сокровенными мыслями и обменивались мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран», цитирует агентство ТАСС.

Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. 19 июня состоится официальная церемония встречи и переговоры в узком и расширенном составе. По итогам переговоров будут подписаны документы, лидеры двух стран выступят с заявлениями для СМИ. В тот же день должно состояться и неформальное общение Путина и Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын лично встретил Путина у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. Сразу после этого лидеры двух стран начали общение, которое продолжалось по пути к президентскому кортежу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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