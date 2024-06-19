Ким Чен Ын и Путин обсудили развитие РФ и КНДР по дороге из аэропорта

Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. 19 июня состоится официальная церемония встречи и переговоры в узком и расширенном составе. По итогам переговоров будут подписаны документы, лидеры двух стран выступят с заявлениями для СМИ. В тот же день должно состояться и неформальное общение Путина и Ким Чен Ына.