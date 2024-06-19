Ким Чен Ын и Путин обсудили развитие РФ и КНДР по дороге из аэропорта
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин по дороге из аэропорта Пхеньяна обменялись мнениями о развитии отношений двух стран. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По информации агентства, лидеры «делились сокровенными мыслями и обменивались мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран», цитирует агентство ТАСС.
Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. 19 июня состоится официальная церемония встречи и переговоры в узком и расширенном составе. По итогам переговоров будут подписаны документы, лидеры двух стран выступят с заявлениями для СМИ. В тот же день должно состояться и неформальное общение Путина и Ким Чен Ына.
Ким Чен Ын лично встретил Путина у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. Сразу после этого лидеры двух стран начали общение, которое продолжалось по пути к президентскому кортежу.