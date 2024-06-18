Ким Чен Ын лично встретил Путина у самолета
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично встретил президента РФ Владимира Путина у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Сразу после встречи лидеры двух стран начали общение, которое продолжалось по пути к президентскому кортежу.
Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. 19 июня состоится официальная церемония встречи и переговоры в узком и расширенном составе. По итогам переговоров будут подписаны документы, лидеры двух стран выступят с заявлениями для СМИ. В тот же день должно состояться и неформальное общение Путина и Кима.
В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель по вооружениям Алексей Криворучко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.