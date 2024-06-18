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Владимир Путин прибыл в Северную Корею

Это второй визит президента России в Пхеньян, первый был в 2000 году
Елена Мухаметшина
Ведомости

Президент России Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), сообщили в Telegram-канале Кремля в 20:46 мск. Это первый визит Путина в Пхеньян за 24 года. Впервые он был в Северной Корее в 2000 г. с рабочим визитом, где проводил переговоры с руководителем КНДР Ким Чен Иром. Визит в КНДР проходит по приглашению нынешнего председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына, он будет проходить 18-19 июня. Кремль, анонсируя поездку в своем Telegram-канале, назвал госвизит «дружественным». 

Основные мероприятия государственного визита намечены на 19 июня. В этот день пройдет официальная церемония встречи и переговоры в узком и расширенном составе, говорил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров будут подписаны документы, а лидеры двух стран выступят с заявлениями для СМИ.

Российская делегация в КНДР

В российской делегации будут министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель по вооружениям Алексей Криворучко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Кроме того должно состояться и неформальное общение Путина и Кима. По словам Ушакова, именно на них будет обсуждаться «важные и чувствительные переговоры». Такие же неформальные переговоры, длившиеся четыре часа, у Путина были с лидером КНР Си Цзиньпином в ходе его поездки в Китай в мае 2024 г. Путин и Ким должны также возложить венок к Монументу Освобождения Кореи Советской армией, и посетить концерт. Помимо этого Ким даст прием в честь президента России. По словам Ушакова, после этого Путин и Ким поедут в сторону аэропорта, а по дороге будет еще одна точка – посещение единственного действующего в КНДР православного Храма Троицы Живоначальной. Вечером 19 июня Путин из Пхеньяна вылетит в Ханой – 19-20 июня президент России совершит государственный визит во Вьетнам.

Ушаков говорил, что Россия и КНДР сейчас работают над новым межгосударственным договором о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В случае подписания он заменит предыдущие три документа – от 1961 г., 2000 г. и 2001 г. Произойдет ли это в ходе нынешнего визита, пока непонятно. Ушаков сказал журналистам, что КНДР поддержала спецоперацию на Украине, вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Россия же, по его словам, выступает за пересмотр санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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