Владимир Путин прибыл в Северную Корею

Кроме того должно состояться и неформальное общение Путина и Кима. По словам Ушакова, именно на них будет обсуждаться «важные и чувствительные переговоры». Такие же неформальные переговоры, длившиеся четыре часа, у Путина были с лидером КНР Си Цзиньпином в ходе его поездки в Китай в мае 2024 г. Путин и Ким должны также возложить венок к Монументу Освобождения Кореи Советской армией, и посетить концерт. Помимо этого Ким даст прием в честь президента России. По словам Ушакова, после этого Путин и Ким поедут в сторону аэропорта, а по дороге будет еще одна точка – посещение единственного действующего в КНДР православного Храма Троицы Живоначальной. Вечером 19 июня Путин из Пхеньяна вылетит в Ханой – 19-20 июня президент России совершит государственный визит во Вьетнам.