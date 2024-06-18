Путин написал статью об отношениях с Северной Кореей в преддверии визита

Путин написал статью об отношениях с Северной Кореей в преддверии визитаПрезидент оценил борьбу КНДР за независимость и ее поддержку спецоперации на Украине
Накануне визита президента России Владимира Путина в КНДР в местной газете «Нодон синмун» была опубликована его статья «о перспективах партнерских связей между государствами, их значении в современном мире». Ее текст приводится на сайте Кремля.
В начале Путин отмечает, что отношениям добрососедства между Россией и КНДР более 70 лет, и «наши народы бережно хранят память о нелегкой совместной борьбе против японского милитаризма». Далее он указывает, что Советский Союз первым в мире признал КНДР, установив с ней дипломатические отношения. Впоследствии был подписан Договор об экономическом и культурном сотрудничестве между странами. По словам президента, Советский Союз оказал весомое содействие в восстановлении и укреплении народного хозяйства молодого государства.
Что касается современного периода, то основные направления партнерства были определены двусторонними декларациями, подписанными Путиным и председателем Госкомитета обороны КНДР Ким Чен Иром в 2000-2001 гг. Нынешний руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын следует этим же курсом, пишет Путин.
Россия, продолжает он, высоко ценит поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине и готовность отстаивать общие приоритеты в ООН. По его словам, Пхеньян выступает против «стремления коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка».
«Руководство США рассматривает такое естественное и законное стремление к самостоятельности и независимости как угрозу своему доминированию в мире. США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения», – пишет Путин.
Затем президент обращает внимание на то, что США и их сателлиты пытаются с большей силой разжечь конфликт на Украине, «который спровоцировали сами». При этом Путин отмечает, что КНДР «с достоинством, мужеством» борется за свою свободу и суверенитет вопреки давлению Запада. РФ и дальше будет поддерживать Северную Корею в противостоянии «коварному, опасному и агрессивному врагу».
Президент России сообщает также, что КНДР и Россия намерены развивать неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, взаимодействие между вузами, в сфере туризма, культуры и спорта.
Планируется, что в КНДР российский президент прилетит поздно вечером 18 июня. Официальная церемония встречи делегации из России и последующее перемещение в резиденцию председателя Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ына произойдет уже днем 19 июня. Российско-северокорейские переговоры будут проходить как в узком, так и в расширенном составе.