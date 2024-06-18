Путин написал статью об отношениях с Северной Кореей в преддверии визита

В начале Путин отмечает, что отношениям добрососедства между Россией и КНДР более 70 лет, и «наши народы бережно хранят память о нелегкой совместной борьбе против японского милитаризма». Далее он указывает, что Советский Союз первым в мире признал КНДР, установив с ней дипломатические отношения. Впоследствии был подписан Договор об экономическом и культурном сотрудничестве между странами. По словам президента, Советский Союз оказал весомое содействие в восстановлении и укреплении народного хозяйства молодого государства.