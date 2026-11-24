Путин потребовал усилить защиту объектов ТЭК
Президент РФ Владимир Путин призвал продолжить работу по усилению защиты объектов ТЭК. Об этом он заявил на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Российский лидер отметил, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.
«Кроме того, как и договаривались, необходимо продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа. Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности», – сказал Путин. Он отметил, что также нужно оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории России.
В октябре Путин поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали в результате терактов.
16 октября министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что налеты украинских беспилотников на НПЗ имеют последствия, но Россия выстроила систему противодействия атакам, которая справляется со своей задачей.