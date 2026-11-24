«Кроме того, как и договаривались, необходимо продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа. Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности», – сказал Путин. Он отметил, что также нужно оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории России.