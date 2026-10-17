Путин поручил утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики

Путин поручил утвердить программу восстановления объектов торговли и логистикиОна должна предусматривать современные технологические решения
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали в результате терактов. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате террористических актов, предусмотрев использование современных технологических решений, и обеспечить ее реализацию», – сказано в сообщении.
Кабмин должен будет представить доклад президенту до 1 ноября 2026 г. После этого доклады будут представляться раз в квартал.
26 августа правительство РФ утвердило меры поддержки для предпринимателей, которым был нанесен ущерб из-за атак беспилотников на объекты объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ). Для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов, приостановка налоговых проверок и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.
17 сентября первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что правительство и регионы должны помочь бизнесу компенсировать издержки при подтвержденных вложениях в защиту от угроз БПЛА.
15 сентября страховые компенсации получили 50 000 продавцов Ozon, бизнес которых пострадал в результате атак украинских БПЛА. 16 сентября – еще около 40 000. 18 сентября была завершена первая волна страховых выплат для продавцов данного маркетплейса. С 13 октября действующая программа страхования продавцов Ozon была прекращена.