Путин поручил утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики

26 августа правительство РФ утвердило меры поддержки для предпринимателей, которым был нанесен ущерб из-за атак беспилотников на объекты объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ). Для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов, приостановка налоговых проверок и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.