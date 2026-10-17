Шохин: РСПП обсуждает с ЦБ и Минфином страхование предприятий от воздушных атак

Тема стала особенно актуальной после того, как Wildberries, Ozon, «Яндекс» подверглись атакам беспилотников. Как писали «Ведомости» 16 октября со ссылкой на источники, незадолго до атак на дата-центры «Яндекса» часть инфраструктуры компании была застрахована. Но к моменту атак покрытие террористических рисков уже закончилось, а продлить его компания не успела. Объем покрытия и доли страховщиков источники не раскрыли. После выхода материала представитель «Яндекса» заявил, что информация не соответствует действительности. Первый удар беспилотников пришелся 8 октября на ЦОД «Яндекса» в Сасове Рязанской области. В тот день у пользователей перестали работать сайты крупных СМИ, транспортные сервисы и маркетплейсы. 9 октября были полностью выведены из строя несколько модулей дата-центра в Калуге, а в ночь на 11 октября атаке подвергся ЦОД во Владимире – его работа была остановлена.