Шохин: РСПП обсуждает с ЦБ и Минфином страхование предприятий от воздушных атак

Шохин: РСПП обсуждает с ЦБ и Минфином страхование предприятий от воздушных атакПо его словам, для этого надо привлечь ресурсы принадлежащей ЦБ Национальной перестраховочной компании
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ведет с Центральным банком России и Минфином работу над новыми нормами страхования промышленных объектов от военных рисков, включая воздушные атаки. Об этом ТАСС заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин. Поскольку на рыночных условиях такое страхование невозможно, предлагается задействовать ресурсы Национальной перестраховочной компании Банка России.
По словам Шохина, есть несколько направлений, которые РСПП хотел бы продолжить обсуждать с правительством. В частности, речь идет о страховании и перестраховании соответствующих рисков: военные риски – это новый тип рисков в системе страхования. По мнению главы РСПП, их необходимо признавать терроризмом и вводить новые законодательные нормы. При этом на рыночных условиях такие риски не застрахуешь – они непомерным бременем лягут на компании. Поэтому, подчеркнул Шохин, необходима поддержка государственной Национальной перестраховочной компании, так как рыночное страхование вряд ли сработает.
Он также отметил, что Центральный банк должен поддержать принадлежащую ему перестраховочную компанию. Шохин напомнил, что она сейчас единственная в стране, и это направление РСПП обсуждает с Минфином, правительством и ЦБ.
22 июля в России предложили создать широкую систему страхования военных рисков для бизнеса с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Как отмечал член генерального совета партии «Единая Россия» и президент «Опоры России» Александр Калинин, сейчас существуют отдельные продукты по страхованию военных рисков, но они доступны небольшому количеству юрлиц. Ключевым элементом такой системы должно стать расширение возможностей перестрахования военных рисков в РНПК, уверен Калинин: без участия государственного перестраховщика страховые компании не смогут принимать на себя подобные обязательства из-за потенциально крупных убытков.
Тема стала особенно актуальной после того, как Wildberries, Ozon, «Яндекс» подверглись атакам беспилотников. Как писали «Ведомости» 16 октября со ссылкой на источники, незадолго до атак на дата-центры «Яндекса» часть инфраструктуры компании была застрахована. Но к моменту атак покрытие террористических рисков уже закончилось, а продлить его компания не успела. Объем покрытия и доли страховщиков источники не раскрыли. После выхода материала представитель «Яндекса» заявил, что информация не соответствует действительности. Первый удар беспилотников пришелся 8 октября на ЦОД «Яндекса» в Сасове Рязанской области. В тот день у пользователей перестали работать сайты крупных СМИ, транспортные сервисы и маркетплейсы. 9 октября были полностью выведены из строя несколько модулей дата-центра в Калуге, а в ночь на 11 октября атаке подвергся ЦОД во Владимире – его работа была остановлена.