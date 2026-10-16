«Яндекс» не успел продлить страховку дата-центров от терактов

«Яндекс» не успел продлить страховку дата-центров от терактовСейчас компании не берутся покрывать простой ЦОДов после атак
Незадолго до атак на дата-центры «Яндекса» часть инфраструктуры компании была застрахована в «Согазе» и «Ингосстрахе», рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных страховых компаниях и один – в компании-брокере. Но к моменту атак покрытие террористических рисков уже закончилось, а продлить его компания не успела, знают собеседники. Объем покрытия и доли страховщиков они не раскрывают.
Будут ли страховщики участвовать в возмещении ущерба, зависит от договоренности между компаниями, отмечают собеседники.
Представители «Яндекса» и «Согаза» от комментариев отказались, в «Ингосстрахе» не ответили на запрос.
Первый удар беспилотников пришелся 8 октября на ЦОД «Яндекса» в Сасове Рязанской области. В тот день у пользователей перестали работать сайты крупных СМИ, транспортные сервисы и маркетплейсы. 9 октября были полностью выведены из строя несколько модулей дата-центра в Калуге, а в ночь на 11 октября атаке подвергся ЦОД во Владимире – его работа была остановлена.
Компания сообщила 9 октября, что пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования. 10 октября «Яндекс» включил атаки БПЛА в перечень форс-мажорных обстоятельств, освобождающих его от ответственности перед пользователями и клиентами. 13 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию обсуждают в правительстве. На следующий день глава Минцифры Максут Шадаев пообещал помочь компании найти площадки для переноса ключевых систем.
Но и действующий полис возместил бы «Яндексу» только часть потерь. Страховщики сейчас фактически не покрывают убытки от перерыва в деятельности из-за атак: РНПК не предоставляет перестраховочную защиту такого риска в рамках терроризма и диверсии, объясняет президент СК «Пари» Александр Кудряков.
Крупные дата-центры исторически имеют страховые программы, в которые компания рекомендует включать риски терроризма и диверсии, говорит заместитель директора по корпоративному страхованию «Альфастрахования» Татьяна Лаврова. По ее словам, действующие условия страхования ограничены: полис с покрытием таких рисков можно оформить максимум на шесть месяцев, страховые суммы лимитированы, а перерыв в деятельности не входит в покрытие. Страховщики могут возместить ущерб имуществу ЦОДа, но не последующие убытки из-за ограничений в его работе, говорит Лаврова.
По словам руководителя департамента страхования имущественных рисков брокера «Нобилис» Анны Дяченко, в рамках новой концепции РНПК, которая действует с 1 августа, франшиза составляет 50 млн руб., лимит – 10 млрд руб., а срок страхования ограничен шестью месяцами. Убытки от простоя бизнеса по рискам терроризма, диверсий и атак БПЛА не покрываются, отметила она. Базовый тариф на перестрахование ЦОДа по программе РНПК составляет 1%, уточнил ее представитель.
Сейчас рынок фиксирует рост спроса на страхование от падения БПЛА и риска терроризма, говорит представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Еще несколько месяцев назад склады маркетплейсов и дата-центры считались объектами обычного риска, теперь страховщики относят их к сверхвысокой категории, отмечает он. Статистики по атакам беспилотников недостаточно, поэтому риск непредсказуем, а из-за крупных страховых сумм без поддержки РНПК его не разместить, поясняет представитель ВСС. Чтобы страхование оставалось доступным, компании повышают франшизы, снижают лимиты и ужесточают требования к защищенности объектов. Если вероятность страхового случая слишком высока, страховщик может поднять тариф или отказать в заключении договора.
Главная сложность – концентрация дорогого оборудования на небольшой площади: одна атака может вывести из строя значительную часть инфраструктуры, говорит Кудряков. Еще до атак 8–9 октября и даже после ударов по логистическим центрам Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области 18 июля такие объекты считались для страховщиков привлекательными, вспоминает он. Сейчас страхование ЦОДов остается доступным по всем рискам, кроме терроризма и диверсий. При оценке учитывают удаленность объекта от линии боевого соприкосновения, меры защиты со стороны региональных властей и конструкцию здания.
По данным Дяченко, за первое полугодие 2026 г. бизнес запросил только у «Согаза» покрытие более чем на 12 млрд руб. – вдвое больше, чем годом ранее. Страхованием стали активнее интересоваться не только владельцы ЦОДов, но и арендаторы стоек, говорит начальник отдела страхования имущества и ответственности брокера Remind Дмитрий Седов. По его словам, договоры аренды нередко прямо требуют страхования, а риск терроризма раньше включался в покрытие по умолчанию.
Но большинство запросов не доходит до договора: страховщикам нужен большой объем информации об объекте, а тарифы начинаются от 1% страховой суммы, говорит Лаврова.