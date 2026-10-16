«Яндекс» не успел продлить страховку дата-центров от терактов

Сейчас рынок фиксирует рост спроса на страхование от падения БПЛА и риска терроризма, говорит представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Еще несколько месяцев назад склады маркетплейсов и дата-центры считались объектами обычного риска, теперь страховщики относят их к сверхвысокой категории, отмечает он. Статистики по атакам беспилотников недостаточно, поэтому риск непредсказуем, а из-за крупных страховых сумм без поддержки РНПК его не разместить, поясняет представитель ВСС. Чтобы страхование оставалось доступным, компании повышают франшизы, снижают лимиты и ужесточают требования к защищенности объектов. Если вероятность страхового случая слишком высока, страховщик может поднять тариф или отказать в заключении договора.