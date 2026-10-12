Какой ущерб бизнесу могли принести атаки на дата-центры «Яндекса»Большая доля пострадавших приходится на корпоративных клиентов
Аналитики оценили ущерб от сбоя сервисов «Яндекса» в выходные. 11 октября объект компании во Владимире подвергся атаке беспилотников. Этот удар стал третьим за последнюю неделю. БПЛА атаковали центры обработки данных (ЦОД) в Сасове (Рязанская область) и Калуге 8 и 9 октября.
Инженеры в первую очередь восстанавливают наиболее востребованные сервисы, сообщил представитель «Яндекса» днем 11 октября. Доступ возвращается к «Алисе», поиску, «Яндекс картам», такси и почте, однако часть возможностей приложений пока остается недоступной.
В результате ударов работа владимирского дата-центра была полностью остановлена, что привело к сбою. По данным сервисов мониторинга «Сбой.РФ» и Detector404, проблемы затронули практически всю экосистему: «Яндекс Go», «Яндекс еда», Delivery Club, «Яндекс пэй», «Яндекс музыка», «Кинопоиск» и «Дом с Алисой».
Пользователи из Московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Самарской областей делились последствиями сбоя. Собеседники «Ведомостей» отмечали, что в приложении «Яндекс Go» пассажиры и водители перестали видеть друг друга, а заказы «зависали». Также зафиксированы проблемы с оплатой: транзакции не проходили с первого раза, а телевизоры со встроенной «Алисой» выдавали сообщения об ошибке.
Представитель «Яндекса» подчеркнул, что пострадавших в результате атак на инфраструктуру нет. Профильные службы и экстренные специалисты уже работают на местах в Сасове, Калуге и Владимире для оценки ущерба и устранения последствий. Компания перевела платформы в аварийный режим и призывает клиентов использовать альтернативные сценарии работы, пока инженеры восстанавливают инфраструктуру в полном объеме.
Точных данных о масштабе приостановки работы конкретных сервисов в публичном поле нет. Представитель «Яндекса» воздержался от дополнительных комментариев по ущербу от атак на дата-центры.
По данным Общественного совета по развитию такси, в 2025 г. объем рынка таксомоторных перевозок превысил 1 трлн руб. Исходя из приведенной цифры, часовой оборот рынка такси составляет порядка 124 млн руб., рассуждает партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов.
В крупных городах 80–95% заказов проходит через один сервис. Если бы затронутый сектор приостановился на сутки, речь шла бы о миллиардах рублей оборота, указал Кудряшов. Фактические последствия измеряются ниже этой границы: инцидент пришелся на выходные, часть спроса перетекла к конкурентам, часть отложилась, говорит он.
Проблема с сервисами заключается в том, что могут возникнуть сложности с диспетчеризацией заказов такси, когда некоторые заказы не будут приниматься или правильно обрабатываться, говорит старший аналитик по сектору ТМТ в «Эйлере» Владимир Беспалов. Частично спрос и предложение будут балансироваться динамическим тарифообразованием, но в целом до нормализации работы сервиса есть вероятность снижения доходов как таксистов, так и сервиса, предупреждает он.
Большая доля пострадавших приходится на корпоративных клиентов «Яндекса», которые начали заявлять о недоступности интернет-сервисов утром в выходные, напоминает Кудряшов. Речь идет о размещающих в облаке внутренние сервисы. Их простои незаметны и в публичное поле не попадают. По его мнению, цифры проявятся позже. Когда они появятся, можно будет посчитать фактическое влияние, отмечает эксперт.
Верхней границей ущерба можно было бы считать выручку «Яндекса» за один день, если предположить, что все сервисы и повсеместно были недоступны, рассуждает генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. При годовой выручке «Яндекса» за 2025 г. в 1,441 трлн руб. один полный день простоя теоретически стоит около 4 млрд руб., говорит он. При этом в реальности сервисы были недоступны лишь частично, поэтому фактические потери сильно ниже верхней границы, отметил Коник.
Сервисы такси, доставки и платежей сталкиваются с нестабильностью в моменты пикового спроса, констатирует заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин.
В случае форс-мажора компания готова задействовать географически распределенную инфраструктуру. По прогнозу Воронина, в течение 2–3 недель ядро клиентских сервисов удастся вернуть к стабильной работе за счет перенаправления трафика и временного отключения второстепенных функций.
РАЭК оценила объем рынка рунета в 2025 г. в 38,4 трлн руб. Выручка «Яндекса» составляла 3,75% этого отъема.