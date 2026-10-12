Какой ущерб бизнесу могли принести атаки на дата-центры «Яндекса»

Верхней границей ущерба можно было бы считать выручку «Яндекса» за один день, если предположить, что все сервисы и повсеместно были недоступны, рассуждает генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. При годовой выручке «Яндекса» за 2025 г. в 1,441 трлн руб. один полный день простоя теоретически стоит около 4 млрд руб., говорит он. При этом в реальности сервисы были недоступны лишь частично, поэтому фактические потери сильно ниже верхней границы, отметил Коник.