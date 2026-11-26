Пашинян заявил о планах вывода российских пограничников из Армении
Армения намерена в предстоящие годы полностью взять на себя охрану государственных границ и отказаться от услуг российских пограничников. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.
«Считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя», – сказал премьер (цитата по «Интерфаксу»).
Российские пограничники продолжают нести службу на участках границы Армении с Турцией и Ираном на основании межгосударственного договора от 1992 г.
В октябре 2024 г. по итогам переговоров президента России Владимира Путина и Пашиняна стороны договорились о совместной охране границ Армении с Ираном и Турцией с 1 января 2025 г. Контроль на пункте пропуска на армяно-иранской границе было решено полностью передать армянским пограничникам.
17 сентября 2026 г. Пашинян заявил, что Ереван не возражает против вывода 102-й российской военной базы из Гюмри. За два дня до этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что армянская сторона не обращалась к Москве с соответствующим запросом.