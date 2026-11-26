17 сентября 2026 г. Пашинян заявил, что Ереван не возражает против вывода 102-й российской военной базы из Гюмри. За два дня до этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что армянская сторона не обращалась к Москве с соответствующим запросом.