Владимир Путин провел переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Встреча продлилась чуть больше часа, после 13:00 мск в Кремль прибыл Пашинян. Причем в своих соцсетях премьер-министр Армении успел опубликовать видео, как он с утра 8 октября под дождем катается на велосипеде вдоль Москвы-реки. С Пашиняном Путин тоже успел поговорить с глазу на глаз до переговоров. Уже в ходе переговоров Путин заявил, что товарооборот между Россией и Арменией в 2023 г. составил $7,4 млрд, а за этот год он вырос уже в два раза и составил за первое полугодие $8,3 млрд. По его словам, если так и будет, то по итогам 2024 г. страны выйдут на $14-16 млрд. Россия – ведущий иностранный инвестор в экономику Армении, отметил Путин – итоги работы межправительственной комиссии и делового совета дают хорошие результаты. Путин также пригласил Пашиняна на саммит БРИКС, предложив провести там двустороннюю встречу, а также сказал, что Пашинян сможет на саммите пообщаться с коллегами из других стран.