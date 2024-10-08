Владимир Путин провел переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Владимир Путин провел переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом ПашиняномПрезидент России пригласил обоих лидеров на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани
Владимир Путин 8 октября провел в Кремле переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры этих двух стран прибыли в Россию на саммит глав государств СНГ, неформальная часть которого состоялась вечером 7 октября, а официальные мероприятия пройдут 8 октября – как раз после двусторонних переговоров.
Встреча с Алиевым началась после полудня. Путин сказал, что они договорились о ней еще в ходе его августовского визита в Баку. По его словам, они успели пообщаться тет-а-тет до переговоров, а также поговорили 7 октября. Путин сказал, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются позитивно – торговый оборот между странами составил $4,3 млрд, более $4 млрд прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику. Причем много интересных проектов в сфере энергетики и инфраструктуры, сказал он: «И это все живые проекты». По словам Путина, в ходе встречи можно обменяться мнениями и внести коррективы. Также президент пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казань 22-24 октября.
Алиев поблагодарил Путина за обед 7 октября и вновь поздравил президента России с днем рождения, которое он отмечал вчера. Алиев отметил, что после визита Путина в Азербайджан заметна динамика в отношениях, было много контактов на уровне разных структур и членов правительств для реализации тех решений, что были приняты в Баку. По его словам, проекты требуют постоянного внимания и контроля, поэтому есть возможность их еще раз обсудить.
Встреча продлилась чуть больше часа, после 13:00 мск в Кремль прибыл Пашинян. Причем в своих соцсетях премьер-министр Армении успел опубликовать видео, как он с утра 8 октября под дождем катается на велосипеде вдоль Москвы-реки. С Пашиняном Путин тоже успел поговорить с глазу на глаз до переговоров. Уже в ходе переговоров Путин заявил, что товарооборот между Россией и Арменией в 2023 г. составил $7,4 млрд, а за этот год он вырос уже в два раза и составил за первое полугодие $8,3 млрд. По его словам, если так и будет, то по итогам 2024 г. страны выйдут на $14-16 млрд. Россия – ведущий иностранный инвестор в экономику Армении, отметил Путин – итоги работы межправительственной комиссии и делового совета дают хорошие результаты. Путин также пригласил Пашиняна на саммит БРИКС, предложив провести там двустороннюю встречу, а также сказал, что Пашинян сможет на саммите пообщаться с коллегами из других стран.
Пашинян сказал, что в последние месяцы между странами начался активный политический диалог. По его словам, недавно в Ереван приезжал вице-премьер Алексей Оверчук, а также премьер-министр Михаил Мишустин, и на этих встречах обсуждались все аспекты сотрудничества между странами. По словам Пашиняна, нынешняя встреча – хорошая возможность обобщить эти обсуждения.
C российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков. На встрече с Алиевым к членам делегации присоединился министр энергетики Сергей Цивилев. После приветственных слов переговоры и с Алиевым, и с Пашиняном проходили в закрытом режиме.
Ушаков говорил накануне журналистам, что Путин будет обсуждать с главами Азербайджана и Армении вопрос нормализации отношений между двумя странами. Помощник президента подчеркивал, что основой урегулирования должна быть реализация трехсторонних договоренностей, которые были заключены в Москве в 2020 г. Причем Ушаков заявил, что США и ряд западных стран «пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором» и «влезть в региональные дела и в сам регион». Он также сказал, что Россия не приветствует и деятельность миссии Евросоюза в Армении. «Эта миссия разрастается, к сожалению. В июне в ее состав входило 138 человек. Сейчас это уже 210 человек. Предусматривается, что численность возрастет до 600 человек. Что они там делают, можно себе четко представить», – говорил Ушаков.
После переговоров с лидерами Азербайджана и Армении в Кремле пройдет саммит глав государств СНГ. В проекте повестки саммита 14 вопросов. Главы государств обсудят итоги развития сотрудничества в рамках СНГ в 2024 г. и определят основные задачи на 2025 г., поговорят про актуальные региональные и международные проблемы.