Российский болельщик умер во время матча в Баку
Гражданин РФ скончался во время матча, завершившего этапы Лиги чемпионов между клубами «Сабах» и «Барселона» на Бакинском олимпийском стадионе.
Гражданин РФ скончался во время матча общего этапа Лиги чемпионов между клубами «Сабах» и «Барселона» на Бакинском олимпийском стадионе. Об этом ТАСС сообщили в объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.
По данным ведомства, инцидент произошел 25 ноября около 20:25 по местному времени (19:25 по мск). Вызов с Бакинского олимпийского стадиона, который находится в Сабунчинском районе столицы, поступил в республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. По прибытии медики зафиксировали доврачебную смерть болельщика. Ему было 39 лет. Мужчина приехал на матч из Красноярского края.
Причиной смерти мужчины, по предварительным данным, могла стать сердечная недостаточность. Его тело доставлено в морг для экспертизы. Начато расследование.
19 октября триатлонист из Словении скончался в населенном пункте Порече в Хорватии на соревнованиях Ironman. Ему стало плохо во время соревнований по плаванию. На место прибыла скорая помощь, однако спасти спортсмена не удалось.