По данным ведомства, инцидент произошел 25 ноября около 20:25 по местному времени (19:25 по мск). Вызов с Бакинского олимпийского стадиона, который находится в Сабунчинском районе столицы, поступил в республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. По прибытии медики зафиксировали доврачебную смерть болельщика. Ему было 39 лет. Мужчина приехал на матч из Красноярского края.