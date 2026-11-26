Арестован заместитель главкома ВКС генерал ГреховО заключении под стражу ходатайствовало главное военное следственное управление СК
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов арестован. Об этом говорится в картотеке 235-го гарнизонного военного суда.
Дело было рассмотрено 25 ноября.
Ходатайство об аресте Грехова направило главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России.
РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органа пишет, что ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой части статьи – 15 лет лишения свободы.
Грехов находится на военной службе с 1979 г. В 2007-2009 гг. он исполнял обязанности начальника штаба – заместителя командира дивизии ПВО Командования специального назначения. В 2013 г. был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны.
В 2015 г. Грехов перешел на аналогичную должность в ВКС. С 2021 г. занимает пост заместителя главкома ВКС по вооружению. В том же году ему присвоили звание генерал-полковника.