24 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Андрея Чибиса как губернатора Мурманской области. В тот же день суд в Москве на два месяца арестовал экс-главу региона. Ему предъявили обвинение в совершении двух эпизодов растраты и получении взятки в особо крупном размере.