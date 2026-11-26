Глава мурманского минздрава стал врио губернатора после ареста Чибиса
Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев будет исполнять обязанности губернатора региона, сообщили в правительстве региона.
Решение было принято в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами правительства региона. Панычев будет исполнять обязанности до значения указом президента нового врио.
Отмечается, что органы исполнительной власти и местного самоуправления Мурманской области работают в штатном режиме.
24 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Андрея Чибиса как губернатора Мурманской области. В тот же день суд в Москве на два месяца арестовал экс-главу региона. Ему предъявили обвинение в совершении двух эпизодов растраты и получении взятки в особо крупном размере.
Заместитель областного ЦИКа Елизавета Евсюкова заявила, что выборы губернатора Мурманской области состоятся 12 сентября 2027 г., в единый день голосования.