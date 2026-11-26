Взрыв в жилом доме на Алтае произошел из-за скопления бытового газа
Взрыв в квартире жилого дома в селе Кулунда Алтайского края произошел из-за накопления большого количества бытового газа. К такому предварительному выводу привел анализ обломков и химических составов, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Собеседник агентства уточнил, что специалистам еще предстоит установить, как именно газовая смесь скопилась в помещении и что стало источником ее воспламенения. Окончательная картина происшествия прояснится после выяснения всех обстоятельств.
Разбор завалов на месте ЧП завершен. Сейчас на месте работают эксперты следственных органов.
Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме произошел 24 ноября. Обрушились четвертый и пятый этажи здания, начался пожар. Сообщалось о 14 пострадавших. Жителей дома эвакуировали. 25 ноября в МЧС России сообщили, что при разборе завалов спасатели нашли тело погибшего мужчины. В результате взрыва четыре квартиры были полностью разрушены, еще восемь получили повреждения. 26 ноября спасатели обнаружили останки еще одного человека при разборе завалов.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).