Четыре квартиры были полностью разрушены после взрыва газа на Алтае
Четыре квартиры оказались полностью разрушены после взрыва газа в жилом доме в селе Кулунда в Алтайском крае. Всего пострадало 12 квартир, пишет ТАСС со ссылкой на центр управления регионом.
Пожарные разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Обрушившиеся конструкции обследуют кинологи. Работает инженерная техника.
Взрыв газа в пятиэтажке на Алтае произошел 24 ноября. Обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек, еще 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). ТАСС писал со ссылкой на центр управления регионом, что под завалами могут находиться два человека.