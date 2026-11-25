Взрыв газа в пятиэтажке на Алтае произошел 24 ноября. Обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек, еще 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). ТАСС писал со ссылкой на центр управления регионом, что под завалами могут находиться два человека.